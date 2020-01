Félix Alvarado defenderá su cetro de la FIB contra el sudafricano Deejay Kriel

Daniel Valladares estaba en el radar de Félix «el Gemelo» Alvarado, campeón de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Ya las negociaciones estaban avanzadas y se esperaba que en el año nuevo se anunciara oficialmente el combate, pero de última hora el muchacho de Monterrey conocido como Cejita, decidió bajar a 105 libras y tomar la opción de retar al campeón mundial de la FIB, el filipino Pedro Tadurán, dejándole el camino libre al sudafricano y excampeón mundial Deejay Kriel, número tres en las clasificaciones de las 108.

«La FIB ordenó el combate y no hay vuelta atrás. Para serte sincero ya mi manejador ha estado en contacto con la gente que maneja al sudafricano. Tienen las conversaciones avanzadas. La idea es que el combate no sea en su país ni en el mío, sino en un lugar neutral como Estados Unidos», explicó Alvarado.

El Gemelo agregó a Edwin Martínez a su equipo de trabajo como encargado de la parte física, siempre bajo el mando de Luis Cortez. «A él lo conocemos desde hace mucho tiempo. Ha trabajado con Rosendo Álvarez y nos gusta su manera de aplicar los ejercicios. Actualmente está enfocado en la parte de reflejos y velocidad. También pensamos quedarnos en Nicaragua a terminar la preparación, consideramos que acá tenemos todas las herramientas necesarias para que nuestro campamento salga adelante», agregó el monarca.

El Gemelo reveló que ha visto peleas de Deejay Kriel y no le ha impresionado. «Es un boxeador rápido y con un estilo amateur muy marcado. Creo que está a mi alcance. No me gusta menospreciar a nadie porque en el boxeo cualquier cosa podría pasar. Sea quien sea mi rival mi preparación debe ser igual de exigente que todas», concluyó.

Deejay Kriel (16-1-1, 8 KOs) solo ha perdido en una ocasión a lo largo de su carrera profesional. Curiosamente, sucedió en su debut como profesional contra Colin Tloubatla, luego en su siguiente pelea consiguió vengarse al ganar por puntos. Kriel también acumuló un empate frente a Ayanda Ndulani en abril de 2016. En sus últimas ocho peleas ha noqueado a cuatro oponentes entre ellos al invicto Carlos Licona en sus primera defensa del cetro mínimo de la FIB.

Este será el retorno de Alvarado después de sufrir una neumonía que le hizo cancelar el combate unificatorio en Japón ante Ken Shiro.