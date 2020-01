Ricky Martin a la gobernadora Wanda Vázquez: «su renuncia es un asunto de conciencia. Fuera Wanda»

El cantante Ricky Martin envió un mensaje a la gobernadora Wanda Vázquez, donde le pide que considere su renuncia por el bien de Puerto Rico. «Hoy su renuncia es un asunto de conciencia, pero para nuestro país sería un acto de justicia. Fuera Wanda», expresa.

En el video, publicado en su Instagram, el intérprete le dice a la Primera ejecutiva, que «hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niñas y niños, hombres y mujeres, viviendo en la calle, durmiendo en el piso sin un techo, sin estabilidad, porque nada avanza, porque nada se concreta», lo anterior en relación a la respuesta y las ayudas a los damnificados del suroeste de Puerto Rico después del terremoto.

Esta no es la primera vez que el cantante le exige a los funcionarios de la isla cuentas, recordemos que en julio de 2019 Martin, junto a otros artistas, lideraron las protestas para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rossello, en San Juan, Puerto Rico. Rossello dejó su cargo el 2 de agosto de ese mismo año.

Sobre Wanda Vázquez el artista dice que a diario le llega información de gente con mucha credibilidad que le dice que ella no tiene el control del pueblo y que no es lo suficiente honesta, que lleva a los medios de comunicación al lugar para que le tomen fotos con los damnificados, pero que no permite que le hagan preguntas.

Agregó: «Pero le tengo buenas noticias, en el mes de noviembre vienen las elecciones, y estoy seguro que el pueblo se revelara más que nunca».

«De la forma que yo pienso es que no existen mecanismos jurídicos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir», sostuvo en el video el cantante de «Tiburones», tema que lanzó este jueves con un mensaje de amor, unión y sobre todo aceptación.

