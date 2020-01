Confirman el segundo caso de coronavirus de Wuhan en EE. UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), confirmaron este viernes que existe un nuevo caso de coronavirus de Wuhan en este país. El caso fue detectado en el estado de Chicago.

Una mujer de 60 años es la persona que porta el coronavirus y se encuentra aislada en un hospital de Chicago. Según la información proporcionada por los Centros, la paciente voló de Wuhan a Chicago el 13 de enero.

La mujer no estaba enferma mientras viajaba, por ello las autoridades sanitarias no creen que haya propagado el virus durante ese tiempo. Además, no ha tenido tantos contactos cercanos desde que regresó a EE.UU.

El primer caso de coronavirus en Estados Unidos fue detectado en un hombre el pasado 21 de enero, residente en Washington, y quien había regresado de un viaje en las cercanías de la ciudad china de Wuhan, considerado el epicentro del virus, que ya ha cobrado la vida de al menos seis personas a causa del virus.

Según el CDC 63 pacientes de 22 estados están bajo investigación.