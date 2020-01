Macron recibió a Guaidó este viernes en París

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió el viernes en París a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reconocido por medio centenar de países, informó el palacio del Elíseo, sede de la presidencia.

“El presidente de la República se reunirá con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de transición para poner en marcha un proceso electoral”, había informado un escueto comunicado el Elíseo antes del encuentro.

El encuentro se realizó a puerta cerrada y no hubo ningún comunicado posterior.

Guaidó, que realiza una gira europea que ya le llevó a Londres, Bruselas y Davos esta semana, desea reunir apoyos internacionales para organizar elecciones democráticas y libres en Venezuela y sacar del poder al presidente en disputa, Nicolás Maduro, que según la oposición, fue reelegido de forma fraudulenta en 2018. Está previsto que el sábado Guaidó se desplace a Madrid.

Tras su encuentro con Macron, el líder opositor tenía previsto reunirse con la comunidad venezolana francesa y periodistas. Partidarios del gobierno de Maduro también han convocado una manifestación para mostrar su rechazo al político opositor.

El jueves, Maduro aseguró que la “aventura golpista” de este líder opositor “fracasó”.

Guaidó fue ratificado el 5 de enero como jefe del Parlamento venezolano, cargo desde el que se había autoproclamado presidente interino de Venezuela un año antes.

Macron ha criticado a Maduro y reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela hasta la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales.

Por otra parte, el periódico español El Mundo reporta que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibirá el sábado por la tarde a Guaidó en el Palacio de Cibeles le entregará la Llave de Oro de la ciudad.

El presidente encargado recibirá esa distinción debido a un acuerdo que mantienen desde hace años el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España bajo el cual cuando un jefe de estado viaje de visita oficial a la capital de España se le hace entrega de la Llave de Oro de la ciudad.

Guaidó también será recibido en España por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente encargado también sostuvo este viernes un encuentro con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza.

La reunión fue reportada por la Asamblea Nacional de Venezuela y mensajes de Twitter del Centro de Comunicación Nacional de Venezuela, Guaidó y el propio Kurz.

Kurz fue unos de los primeros líderes mundiales en dar su respaldo a Guaidó en 2019, después de asumir la presidencia interina de Venezuela ante el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

En el encuentro, Kurz reiteró su apoyo a Juan Guaidó y expresó su preocupación por la situación que vive actualmente Venezuela.

“Gracias, Juan Guaidó por esta reunión tan inspiradora y por el relato de primera mano sobre los desarrollos recientes en Venezuela, puede contar con el apoyo de Austria en su lucha por elecciones presidenciales libres y justas para restaurar la democracia”, dijo el jefe del gobierno austriaco.

Se prevé que Guaidó tenga una reunión en Marruecos con el rey Mohammed VI, y el lunes estará en Ottawa, Canadá, después en Washington DC, donde podría ser recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Finalmente, el presidente encargado de Venezuela terminará su gira por Europa y las Américas en Brasil.

