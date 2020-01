Denuncian atraso en el juicio contra jóvenes que publicaron en Facebook fotos íntimas de un adolescente

La audiencia contra los jóvenes Dennis Gabriel Soriano Pérez, de 20 años, Luz Ibeth Huete Bermúdez, de 20, y Stephany Alejandra Herrera, de 19, acusados por propalación y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una joven, ahora de 18 años, fue nuevamente reprogramada para el 5 de febrero, luego que Huete no se presentara a la audiencia prevista para el 22 de enero.

Ante esta nueva reprogramación, Zobeida Manzanares y Doris Montoya, abogada y madre de la víctima, respectivamente, expresaron que este alargue podría ser “una estrategia” de los acusados para ganar tiempo y librarse de una condena.

«La judicial me da cinco días para subsanar la acusación porque el poder que yo tenía era del año pasado, pero en diciembre de 2019 ella cumplió la mayoría de edad y lo volvimos a presentar… el miércoles (22 de enero) no llegó una de las acusadas y yo ya había presentado mi acusación, entonces son tácticas para obtener mi acusación previo a la audiencia y prepararse mucho mejor, y efectivamente buscar quién lo apadrine», señaló Manzanares.

“Como estrategia no se presentó una de las acusadas como para alagar el plazo y se me venza y yo no hacer nada”, dijo la madre de la víctima.

La denuncia fue interpuesta en agosto del 2018, pero fue hasta septiembre de 2019 que el Ministerio Público presentó la acusación contra los tres jóvenes.

«Ella tiene mucho tiempo de estar batallando con la Policía, con el Ministerio Público hasta que por fin logró que los acusaran», dijo la abogada defensora.

La Fiscalía acusó primeramente a los jóvenes en el Juzgado Quinto Local Penal de Managua, pero la juez se declaró incompetente y pasó al Juzgado Primero Distrito Especializado en Violencia con la juez María Bentacourt Benavente. El caso debió comenzar de cero y desde octubre del año pasado no ha habido avances, denunció Montoya.

«Íbamos hacer la audiencia pero no llegó una de las acusadas, pasó para diciembre. En diciembre llegó la acusada, y estaban proponiendo llegar a un trámite de mediación pero hay algo que se llama dignidad y la dignidad no tiene precio», manifestó la abogada defensora, quien aseguró que no habrá lugar a una mediación por los daños que presenta la víctima.

Los tres jóvenes acusados difundieron, en agosto de 2018, fotos íntimas de la adolescente -exnovia de Soriano- a través de Facebook.

Abogado quiere revictimizar

Montoya también denunció que el abogado de la procesada Huete Bermúdez busca revictimizar al pedir que la víctima esté presente en las audiencias por el hecho de que ya es mayor de edad.

“Como ya mi hija cumplió 18 años, el mismo doctor (Hardiem) Huete alegaba que tenía que presentarse ella porque es mayor de edad e insistió que la presentaran, que la presentaran. Mi hija accedió, pero en el momento que estaba en la sala de testigo se puso mal, pedí que la mirara el psicólogo porque empezó a comerse las uñas, a arrancarse los pellejitos de las manos”, declaró la madre de la víctima.

Montoya señaló que su hija padece enfermedades mentales y que el lento proceso del juicio la dejado decepcionada y con riesgos de que vuelva a padecer de depresión.

«Estás revictimizando con aquella reprogramación (porque) ella tiene que llegar a ver esas personas que mucho daño les ha causado», condenó la abogada.

Difunden fotos por venganza

Según la Fiscalía los hechos se dieron a partir del 17 de abril de 2014, cuando la víctima tenía 13 años y empezó una relación de noviazgo con el acusado Soriano, quien en ese entonces tenía 15 años. En abril del 2015 el joven le pidió fotos desnuda a la menor como regalo de aniversario a lo que la víctima accedió.

Después de obtener las fotos, Soriano chantajeó a la adolescente diciéndole que si no tenían relaciones sexuales difundiría las imágenes. La víctima se negó y terminó su noviazgo en el 2016.

En agosto de 2018, Soriano compartió las fotos sin la autorización de la menor de edad en un grupo Whatsapp, donde estaba incluida la procesada Huete Bermúdez y esta a su vez la compartió a su amiga, la otra procesada Stephany Herrera.