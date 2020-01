Este es el excesivo presupuesto para combustible a Enrique Armas en la Alcaldía de Managua

CONTENIDO EXCLUSIVO.

El diesel presupuestado en este 2020 para el vicealcalde de Managua, Enrique Armas, bien le da para viajar a diario de Managua a la frontera de Peñas Blancas, ida y vuelta y todavía le sobra; o taxear durante 12 horas de forma interrumpida en la capital. Pero el combustible solo es para movilizarse en su camioneta en un día de trabajo.

En total son 291,779 córdobas los que tiene aprobado este año en concepto de combustible y lubricantes para su vehículo pese a que su protagonismo está reducido a participar en algunas inauguraciones de obras, asistir a las sesiones mensuales del Concejo Municipal y a veces representar a la comuna en actividades oficiales.

A juicio del concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa, es exagerado el presupuesto aprobado para que el vicealcalde circule en la ciudad porque al calcularlo en kilómetros, contando los 20 días por mes que en promedio le toca llegar a la oficina, el resultado es de 331 kilómetros por día.

Para hacer la operación se fijó en 110 córdobas el precio del galón en el diesel aunque actualmente este se comercializa en las gasolineras a 106.56 córdobas por galón.

“Cómo es posible que en el cálculo que se hace este señor recorra más de 300 kilómetros diario. Esto es jugar con la inteligencia de los managuas en virtud de que un taxista que se busca la vida apenas con mucho esfuerzo llega a 200 kilómetros en el turno de ocho horas. Y el vicealcalde pasa más en oficina que en el terreno”, critica Figueroa.

El total de los recursos para el combustible de Armas aparece en el presupuesto destinado a su despacho, que en total suma 3.6 millones de córdobas y sus funciones se resumen en ocho puntos, sin tener a cargo alguna dirección.

De acuerdo a información institucional, entre las responsabilidades de Armas como vicealcalde están: sustituir a la alcaldesa Reyna Rueda en caso de ausencia, coordinar temas sociales de la comuna en salud, educación, cultura y turismo; coordinar y dirigir el área de servicios municipales en cuanto a la limpieza pública y coordinar y dirigir el área de medio ambiente.

Asimismo, en sus funciones está representar a la Alcaldía en el gabinete de turismo, educación, cultura y salud; apoyar en la organización, dirección e impulso de servicios y obras municipales con participación ciudadana, y apoyar a la alcaldesa en la dirección del comité municipal de emergencia y promover la integración de la población en la defensa civil del municipio.

En los años anteriores el vicealcalde Armas en la práctica no ha mostrado un desempeño notable. La única excepción ha sido para las fiestas a Santo Domingo de Guzmán, que se celebran del 1 al 10 de agosto.

Tiene que haber rendición de cuentas

Al detectar los fondos asignados para combustible, Figueroa insiste en que se debe informar por qué ese monto, si todo apunta a que es solo para una camioneta al también haber un presupuesto anual de 60,000 córdobas para el cambio de cuatro llantas, que sería de su camioneta asignada.

“La política de la Alcaldía es no brindar información, no rendir cuentas; por ende no justifica ese consumo de combustible si no detalla en su informe su plan de trabajo en el mes o el año”, apuntala Figueroa.

Sin problemas de aprobación

El presupuesto general de ingresos y egresos 2020 de la Alcaldía de Managua fue aprobado en diciembre del año pasado con un techo de 7,386 millones de córdobas.

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, no tuvo problemas para la aprobación presupuestaria puesto que goza de la mayoría de concejales de su bancada, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). De los 80 miembros, con ella y Enrique Armas suman 72 votos.

Fue así que se aprobó el Plan de Inversión Anual (PIA) y los recursos para las diferentes direcciones.

Para este 2020 son pocos los proyectos de envergadura que se ejecutarán. La mayoría son de alcance menor pese a a que la ciudad demanda obras mayores en temas de drenaje.

La ampliación y rehabilitación de la pista Juan Pablo II es de los pocos proyectos mayores para este año y será posible al contar con financiamiento externo.