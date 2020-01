Nicaragua: Reacciones al informe de TI que apunta al país como uno de los más corruptos de la región

Nicaragua aparece en un reporte recientemente publicado como uno de los países más corruptos del mundo, en el puesto 161 de 180 naciones, y tercero en América Latina.

Los datos están contenidos en el informe Transparencia Internacional denominado “Índice de Percepción de Corrupción”, donde tiene 22 puntos de un máximo de 100.

El tema fue puesto en contexto por el excanciller y analista político Francisco Aguirre Sacasa, quien dijo que Nicaragua está en declive desde 2010, cuando el gobierno recibía cooperación venezolana que manejaba sin los controles adecuados.

“En algunos años, hasta 600 y 500 millones de dólares entraban a anualmente a Nicaragua desde Venezuela, y la población en general tiene la impresión de que ese dinero no era para ayudar al pueblo si no para beneficiar al gobierno del comandante (Daniel) Ortega”, dijo Sacasa.

Agregó que “en Nicaragua está aumentando el descontento social y las violaciones de los derechos humanos. Los servicios públicos y los procesos consultivos en la toma de decisiones son deficientes en este país”.

Por otra parte, el exprocurador Alberto Novoa señaló que por el lado de la justicia el panorama tampoco es alentador y sostiene que la Contraloría General de la República es una entidad nula que no investiga los casos de corrupción.

“Aquí no hay control de nada, la Contraloría no hace su papel, la policía económica no hace su papel el sistema de control de Nicaragua ha desaparecido”, declaró.

Sin embargo el diputado sandinista Luis Barbosa negó los resultados expuestos por el organismo internacional.

Según Barbosa, “hay organismos que sabemos que están jugando un rol del lado de Estados Unidos, que es desacreditando a los gobiernos”.

Nicaragua y México han sido en América Latina los países que han mostrado poca o casi ninguna efectividad en la lucha contra la corrupción desde 2012, según afirma Transparencia Internacional.