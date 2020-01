Parapolicías orteguistas atacan y asedian casa del excarcelado político Fredych Castillo

El excarcelado político Fredrych Castillo denunció la madrugada de este sábado, a través de su cuenta de Twitter, que un grupo de parapolicías orteguistas lo persiguieron, intentaron golpearlo y lanzaron morteros frente a su casa, ubicada en el barrio El Rosario, en Estelí.

«Yo iba de salida, a eso de las 4 de la madrugada, para tomar un bus hacia a Managua y en la esquina de la cuadra de mi casa me los topé (a los parapolicías). Con todas las malas intensiones me echaron las motos, me siguieron y logré regresar con las completas a mi casa», detalló Castillo a LA PRENSA.

Arto que casi me maten casi a diario por intentar salir de mi casa, estoy arto de que una pandilla de motorizados ronden mi casa al acecho de mi y de mi familia, estoy arto que le tiren morteros a mi casa estoy arto de sobre vivir y no vivir, estoy arto de las falsas esperanzas — Fredrych castillo (@Fredrychcast) January 25, 2020

El exreo político indicó que los parapolicías encapuchados que lo siguieron, en media hora, lanzaron morteros y vociferaron amenazas de muerte contra él y su familia. «Lanzaban morteros y gritaban que nos iban a matar a todos, que nadie iba a quedar vivo en mi casa y que Daniel se iba a quedar», comentó el ahora excarcelado político.

Lea también: Policía orteguista secuestra y posteriormente libera al expreso político Fredrych Castillo

Una vez que los motorizados se retiraron del frente de la casa de Castillo, donde a demás habita una menor de edad que sufre ataques de pánico al vivir este tipo de eventos de asedio dirigidos contra su hermano, una camioneta Hilux se apostó a unos metros de su hogar con las luces encendidas. El vehículo, junto con los parapolicías, se retiró a eso de las 6:00 de la mañana.

El asedio e intimidación, que se han vuelto constates en la vida de los excarcelados políticos, es para Castillo «indignante», pues siente que en Nicaragua «ya no se puede vivir. No tenemos libertad. Nos sentimos presos en nuestras propias casas».

Dejaron un hoyo en la pared los angelitos de la paz del dictador,

Esta es la paz de la que habla el gobierno, tener a unos criminales sueltos divirtiéndose haciéndole el mal a la gente pic.twitter.com/qif9CuqGPn — Fredrych castillo (@Fredrychcast) January 25, 2020

Castillo fue encarcelado, durante 9 meses en celdas de máxima seguridad por protestar contra la dictadura orteguista. El manifestante fue acusado por terrorismo y fue excarcelado en abril de 2019.