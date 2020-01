Dos fallecidos al chocar microbús contra rastra quemada

Dos personas fallecieron la noche del viernes, tras chocar el microbús en el que viajaban contra una rastra que había tomado fuego el último jueves y había quedado en la carretera sin ninguna señal lumínica de advertencia.

La rastra que iba cargada de pacas para alimentar ganado quedó en el kilómetro 55 de la Carretera Vieja a León.

El conductor del microbús, Rufino Medrano, dijo a un medio televisivo que una camioneta con las luces altas le quitó visibilidad y no pudo ver la rastra sobre la carretera.

Lea además: Hombre que atropelló y mató a niña de dos años no fue acusado por la Fiscalía

En el accidente fallecieron su compañero de trabajo, Lázaro de Jesús Medina Duval, de 44 años, y un guarda de seguridad que había pedido raid hacia Managua, identificado como Guillermo Jarquín, de 40 años.

Venía a ver a familia

Lázaro Medina era originario de Villa Reconciliación de la capital, pero tenía un año de residir en León debido a su trabajo en Transportes Roa, donde realizaba recorridos.

“Él venía todos los fines de semana, venía para acá, lo pasó trayendo el señor (conductor del microbús)”, manifestó la hermana del fallecido, Verónica Medina. Su hermano trabajaba en Transportes Roa desde que tenía 17 años. El hombre dejó cuatro hijos, la mayoría adolescentes.

La familia lamenta que la rastra pasó más de 36 horas sobre la carretera y ninguna autoridad llegó a quitarla.

“La grúa llegó hasta después, cuando ya estábamos ahí”, dijo una sobrina de Medina.

Puede interesarle: Vendedora de quesillos muere tras ser apedreada por un supuesto enfermo mental

La Policía no quiso decirle a las familiares el nombre del dueño de la rastra. Tampoco les entregaron algún documento para que ellos pudieran obtener el acta de defunción.

Conductor detenido

“Solo nos dijeron que levantáramos el cuerpo, pero la Policía no nos entregó ningún papel”, añadió la sobrina. “Mi hermana llamó al investigador (capitán Armando Pérez) para que le entregaran el papel, y ella le dijo: ‘¿Qué quiere, que lo entierre en el patio de la casa?’. Y él le contestó: ‘Si quiere hágalo, no va a tener problema’. Y le cortó el teléfono”, denunció la sobrina del fallecido, ya que sin ese papel no les entregaban el acta de defunción para poder sepultar a Lázaro Medina.

Lea además: Conductor en estado de ebriedad mata a una niña de tres años que esperaba el bus para ir su casa junto a su mamá

El acta finalmente fue entregada y Medina fue sepultado hoy en Tipitapa.

El conductor del microbús de Transportes Roa, Rufino Medrano, quedó detenido en la Policía de Nagarote. A la familia de Medina les informaron que Medrano conducía a exceso de velocidad.