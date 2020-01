Muere Kobe Bryant, la estrella internacional de baloncesto

La leyenda estadounidense del baloncesto Kobe Bryant murió este domingo cuando su helicóptero privado se estrelló en Calabasas, Los Ángeles, EE.UU., informaron medios estadounidenses. Una de sus hijas, Gianna Maria Onore, de 13 años, también murió en el accidente, según TMZ.

Bryant, de 41 años, iba con tres personas, además de su hija, quienes también fallecieron.

La información ha sido reportada por diversos medios norteamericanos y fue confirmada por el departamento de Policía de Los Ángeles, en Twitter: «Confirmamos cinco personas fallecidas, no hay sobrevivientes en el accidente de helicóptero de Calabasas. Investigación en curso».

El vuelo duró cerca de 13 minutos antes de estrellarse. Según Los Angeles Times, el accidente sucedió a las 10:00 a.m. (hora local).

El deportista, quien ya estaba retirado, jugó 20 temporadas de la NBA con los Lakers de Los Ángeles. Además participó en 18 Juegos de Estrellas y ganó cinco títulos de la NBA.

El equipo con el que jugó toda su vida, los Lakers, retiraró las dos camisetas de Kobe: la número 8 y la 24 y es el único jugador en la historia del equipo angelino que ha recibido ese honor.

Bryant nunca se conformó con ser solo un jugador de basquetbol. Ni siquiera uno de los mejores de la historia. Polivalente y polifacético, el originario de Filadelfia quiso dejar su impronta también lejos de las canchas.

Fue así que a mediados de 2016 el exastro del basquetbol ganó un premio Óscar, junto a Glen Keane, por el corto animado «Dear Basketball».

Este sábado, LeBron James, otra estrella de la NBA, superó a Bryant en el número de anotaciones. El fallecido deportista le dedicó un mensaje en Twitter: «Continúa moviendo el juego hacia adelante. Mucho respeto mi hermano».

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020