Kobe Bryant murió la tarde este domingo en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, EE.UU., junto a ocho personas personas más, entre ellos su segunda de cuatro hijas Gianna Maria Onore de 13 años. Nadie se salvo de todos los que le acompañaban. Se despidió de este mundo a una edad infame -41 años-, cuando apenas disfrutaba de su legado, cuando tenía cuatro años de haberse retirado, cuando le entretenía ser el hombre de negocios, la figura embajadora de la NBA y reforzaba los lazos familiares. Murió sin poder disfrutar a plenitud su grandeza ni sus 328 millones de dólares logrados a lo largo de su carrera. El mundo del deporte le llora, este día será un círculo rojo en el calendario del recuerdo.

Los reportes indican que solía usar su helicóptero modelo Sikorsky para dirigirse al Staple Center desde su casa en Newport Beach. Tan solo una noche antes que su helicóptero cayera, Kobe había estado en el partido en el que Lebrón James lo superaba como tercer máximo anotador de todos los tiempos en la NBA. Un reflejo de su grandeza: un fenómeno pasándole la estafeta de records a otro inmenso del deporte.

Aunque todavía no se conocen oficialmente la casusa de la desgracia, Los Ángeles Times informó que existían problemas de visibilidad por la niebla. Otros medios como TMZ, el cual fue el primero que publicó la noticia de la muerte, reveló que el accidente se produjo cuando el aparato se dirigía a la Mamba Academy a un entrenamiento. Asimismo, en la información agregan que testigos presenciales a la hora del accidente escucharon sonidos extraños y las llamas terminaron cubriendo los restos sobre el suelo, cuando las unidades de emergencia llegaron al lugar todos estaban ya fallecidos.

Para muchos grandes analistas Bryant es el mejor jugador en la historia de los Lakers de Los Ángeles, aunque otros difieren y colocan a Magic Johnson, Wilt Chamberlain y Kareem Abdul-Jabbar por delante. No obstante, hay algo innegable que es parte del «Top 15 de todos los tiempos». Durante sus 20 años dejó unos números asombrosos: cinco anillos de Serie Mundial, siete finales jugadas, segundo máximo anotador de la franquicia, el segundo máximo asistente y el tercer máximo reboteador, además de ser una vez MVP de la liga, dos veces MVP en finales, 18 veces All Star (cuatro veces MVP), marcar 81 puntos en un juego y acercarse a Chamberlain en esa descomunal cifra de 100, el cuarto máximo anotador de todos los tiempos (ha anotado al menos una ocasión 40 puntos o más a todos los equipos de la NBA). Es que sencillamente lo ganó todo, incluido oro Olímpico (2008 y 2012) y Campeonato Mundial de Baloncesto (2007).

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020