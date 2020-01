Estrés, insomnio, depresión y ansiedad: las enfermedades mentales que genera la crisis financiera en Nicaragua

Alejandra García, tiene más de un año de padecer insomnio y estrés, eso lo ha llevado a varias sesiones con el psicólogo que le ha dicho que su problema está asociado a la presión que tiene en el trabajo.

Lo que le sucede a Alejandra no es un caso aislado, es sintomatología que ha llegado a miles nicaragüenses, que tras la crisis sociopolítica hoy tienen temor de perder su empleo y los que han quedado en el desempleo les preocupa cómo van a pagar su deudas, revela el estudio “Situación Socio-emocional en Nicaragua”, elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

El estudio detalla que los nicaragüenses han comenzado a sentir: estrés, insomnio, ansiedad, falta de apetito, crisis nerviosa, depresión y otras enfermedades asociadas a la presión económica que ha comenzado a sentirse tras la inestabilidad política en el país.

“Cuando comencé a padecer de insomnio trataba de tomarme un té para relajarme, me acostaba noche pero siempre era lo mismo, luego me comenzó a doler la cabeza frecuentemente, se me caía el pelo y perdí mucho peso, fue ahí cuando comencé a preocuparme, me hice varios exámenes y salía bien, hasta que alguien me dijo que eso era estrés, y comencé a ir al psicólogo”, comentó García.

Para entonces el esposo de Alejandra había perdido su empleo y ella comenzó hacerse cargo de todos los gastos de la casa y aunque ella aseguraba que eso no le preocupaba, su cuerpo decía lo contrario.

De hecho el estudio indica que “las personas que se consideran indiferentes o no están nada preocupadas de perder el trabajo sufren también de trastornos de sueño, crisis nerviosa y desesperanza, en especial las mujeres”.

De manera general, el estudio detalla que tanto hombres como mujeres, como consecuencia de la preocupación financiera y de la situación del país, un 42 por ciento dijo padecer de trastorno de sueño, un 33.4 por ciento de ansiedad, un 30.9 por ciento depresión y un 26.5 por ciento de falta de apetito.

“La situación financiera y la preocupación por perder el empleo en el contexto de la crisis son asuntos que afectan directamente el bienestar y el estado socio-emocional de las y los nicaragüenses. La preocupación por perder el trabajo es una realidad que afecta a hombres y mujeres”, detalla el estudio.

Mujeres son las más afectadas

Pero la situación está afectando más a las mujeres que se encuentran muy preocupadas ante la posibilidad de perder su trabajo, de manera que un 46.1 por ciento de las encuestadas dijo que esto le ha provocado trastornos de sueño, un 38.2 por ciento desesperanza y un 34.3 por ciento ha caído en crisis nerviosa.

El contexto sugiere que los efectos socio-emocionales de la crisis política que atraviesa el país son multifactoriales y también multidimensionales y que “se necesitan por tanto otras metodologías para capturar de manera más completa todo el espectro de las afectaciones socio-emocionales y sus causas en un contexto de crisis”.

Situación compleja

Por su parte el sociólogo Cirilo Otero, manifestó que la situación es más preocupante de lo que parece, ya que estás personas podrían llegar al suicidio.

“La situación del país está generando tres cosas: primero está generando depresión, y pérdida de la esperanza, segundo está generando migración y tercero hay gente que buscando como emprender o la famosa economía creativa, y es algo que no se le está prestando la atención necesaria”, dijo

Otero señaló que es notorio que las personas andan estresadas y que se están reservando sus preocupaciones, lo que se convierte en una bomba de tiempo.

“Esto te puede llevar al suicidio a actos desesperados, se nota que la gente anda violenta, de prisa, manejan sofocada como si el mundo se fuera acabar mañana, y eso pone en desequilibrio a la familia, a la persona y a su pareja y lo más peligroso es que la gente no comenta lo que está pasando por pena, por orgullo y eso es peor”, dijo Otero.

Deudas generan estrés

Otro punto que se abordó en el estudio “Situación Socio-emocional en Nicaragua en el 2019”, elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) es que la situación financiera es una fuente importante de estrés emocional para mujeres y hombres, especialmente quiénes enfrentan necesidades financieras más urgentes.

“La precariedad financiera, la incertidumbre laboral, el cierre de los espacios de participación ciudadana, la represión policial y la situación política del país en general, son fuentes importantes de estrés emocional que afectan el bienestar y el desarrollo de las y los ciudadanos nicaragüenses”, agrega el estudio.

La crisis económica tiende a incrementar la pobreza, el desempleo y cuando estas se extienden en el tiempo, impactan aspectos básicos como la educación, la nutrición y la salud.

Desempleo y pobreza

El más reciente informe de Coyuntura de Funides proyectó que unas 49,000 personas habrían perdido su empleo en el 2019, con lo que el saldo de desempleados al final del año pasado —tomando en cuenta los empleos que se perdieron en el 2018— se ubicaría en 227,000 personas sin trabajo.

Pero además como consecuencia de la crisis sociopolítica, más de dos millones de nicaragüenses al término de 2020 estarán sobreviviendo con menos de 1.76 dólares (unos sesenta córdobas) al día, que es la línea de pobreza utilizada por Funides para realizar sus cálculos.