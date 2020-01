Kobe Bryant ganó un Oscar por su cortometraje «Dear Basketball», una historia de amor por el baloncesto

Kobe Bryant como jugador retirado de la NBA también se retó que podría alcanzar nuevos triunfos más allá de los juegos de estrellas del basquetbol y hacerse un sitio en las reñidas competencias de Hollywood: En 2018 logró llevarse un Oscar por su cortometraje animado Dear Basketball (Querido Básquetbol).

Dear Basketball, es un cortometraje animado, escrito, protagonizado y narrado por Bryant, ilustrado y dirigido por Glen Keane, y en la banda sonora John Williams. Su historia parte de una carta que escribió meses antes que se retirara de la NBA.

Su mérito fue reconocido de nuevo por La Academia, quien escribió en su Twitter: ““Dudaban que un niño pudiera llegar a la NBA y demostró que estaban equivocados. Dudaban que pudiera ganar un campeonato y demostró que estaban equivocados. Dudaban de que pudiera hacer películas y ganó un Oscar. Como todos los grandes artistas, Kobe Bryant demostró que los escépticos estaban equivocados. Descansa en paz”.

