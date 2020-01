La relación armoniosa y de colaboración entre el seleccionador Henry Duarte y los clubes de Liga Primera parece que empieza a ponerse tensa. O al menos esa es la impresión que deja el desplante de los equipos al entrenador costarricense, quien había convocado a un microciclo de tres días a partir de este lunes pero ninguno de los convocados se presentó en la Escuela de Talento porque los directivos no les dieron permiso para hacer el viaje hasta Diriamba.

Dentro de los clubes de la Liga Primera aseguran que la decisión se debe a dos motivos: al no ser fecha FIFA no están obligados a ceder los jugadores y el seleccionador no pidió permiso a los equipos para tenerlos esos días. Duarte reconoce que los equipos no están obligados a ceder los jugadores en este momento, pero manifestó que hace tres semanas se había reunido con Luis Rosas, gerente de Liga Primera, para asegurar el apoyo de todos.

“Algunos jugadores me escribieron desde ayer (domingo) que les habían prohibido asistir. En realidad no es fecha FIFA y obligarlo no puedo, es un asunto de colaboración, si no colaboran no puedo hacer nada. Esto se tenía planeado, se había conversado con la Liga y se había quedado que sí hace como tres semanas. En la reunión estaba Luis Rosas, Jason Baltodano (gerente de selecciones), José María Bermúdez (secretario de Fenifut) y yo”, sostuvo el seleccionador.

Se le escribió y llamó a Rosas para conocer su versión oficial como gerente de la Liga Primera, pero no contestó.

La lista presentaba muchas novedades, como lo había indicado el seleccionador hace un mes. La mayor sorpresa era la inclusión de Luis Manuel Galeano, quien Duarte no lo quería para la Copa Oro 2019 y se lo llevó porque no lo pudo cambiar. También lo llamativo es el regreso del delantero Jorge García, quien había sido purgado desde 2017 por indisciplina.