Adolescente de 15 años desaparece en Nueva Segovia bajo supuestas amenazas de un hombre

Tania Nayeli Sánchez, de 15 años, originaria de Ocotal, Nueva Segovia se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 19 de enero.

Reyna Idalia Sánchez Andrade, madre de la adolescente, comenta que su hija salió supuestamente a visitar a un amiga, cayó la tarde y ella no regresó.

«Me dijo que le iba a enseñar unos zapatos a su amiga para que el papá le comprará unos iguales, pero cuando eran las tres de la tarde me empecé a preocupar, llame (a la amiga) y me dijo que no sabía nada, a las once de la noche ( del 19 de enero) me fui a poner la denuncia a la Policía», refiere.

Sánchez relató que ella entró al perfil de Facebook de su hija y encontró mensajes de un hombre llamado Franklin Sánchez Barahona, quien la amenazaba para que se fuera con él.

«Tengo evidencias que mi hija no se fue por su voluntad. Yo no conozco a ese hombre, solo sé que que vive en el municipio Santa María, tengo mucho miedo por la vida de mi hija», dice la señora.

La adolescente sufre de hepatitis crónica y necesita seguir un tratamiento, por lo que la madre teme que su salud se pueda complicar. Tania comenzaría en este 2020 a estudiar el cuarto año de la secundaria.

La desesperada madre pide el apoyo de las autoridades policiales y suplica a todas aquellas personas que sepan alguna información que pueda dar con el paradero de la adolescente se contacten con ella a los números: 8621-557 / 5803-7139