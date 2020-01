NYT: Libro de Bolton dice que Trump frenó ayuda a Ucrania para investigar a Biden, presidente lo desmiente

El diario estadounidense The New York Times informó por primera vez las acusaciones que aparecen en el próximo libro de John Bolton, y luego fueron confirmadas por otras organizaciones de noticias que hablaron con personas familiarizadas con el texto.

La versión indica que supuestamente Trump le dijo a su entonces asesor de Seguridad Nacional que quería retener la ayuda de seguridad a Ucrania hasta que iniciara una investigación de un rival demócrata, Joe Biden.

Las revelaciones llegaron poco antes de que los abogados del presidente Trump reanudan su defensa en el juicio político el lunes, mientras los demócratas solicitan la presencia de nuevos testigos en el juicio del Senado. Bolton dijo recientemente que estaría dispuesto a presentarse ante los senadores que decidirán si Trump será o no removido del cargo en medio de acusaciones por abuso de poder y por obstruir la investigación en el Congreso.

Lea además: Abogados reanudan defensa en juicio político, Senado podría votar para permitir testigos

Trump encara un juicio político, el tercero en la historia de Estados Unidos. Fue acusado en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, de haber retenido 391 millones de dólares en ayuda de Ucrania, mientras presionaba a los líderes ucranianos a investigar al exvicepresidente Joe Biden y una teoría desacreditada de que fue Ucrania, no Rusia, quien interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016. Un segundo cargo es que Trump obstruyó al Congreso al tratar de frustrar las investigaciones de sus acciones.

El presidente rechazó la versión de Bolton en una serie de tuits del lunes temprano.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020