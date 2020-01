La OMS eleva a “nivel alto” amenaza mundial ante coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió este lunes (27.01.2020) a «alto» el riesgo del coronavirus surgido en China, tras haberlo calificado de «moderado» hasta ahora por «un error de formulación».

En su informe sobre la situación, publicado en la madrugada del lunes, la OMS indica que su «evaluación del riesgo (…) no ha cambiado desde la última actualización (el 22 de enero): muy alto en China, alto a nivel región y a nivel mundial». En los informes anteriores, la agencia especializada de Naciones Unidas explicó que el riesgo a escala mundial era «moderado».

In outbreaks of other #coronaviruses (MERS & SARS), person-to-person transmission occurred through droplets, contact and fomites, suggesting that the transmission mode of the 2019-nCoV can be similar

WHO Situation Report 27 January 2020 https://t.co/l1vODXEyD3 pic.twitter.com/vuNl64gZnm

— World Health Organization (WHO) (@WHO) 27 de enero de 2020