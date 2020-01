Los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua suspendieron una audiencia programada la mañana de este lunes para la líder estudiantil Amaya Coppens, acusada de tráfico de armas, por llevar agua a las madres de presos políticos que estaban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.

Según su abogado Maynor Curtis, la audiencia de apelación era para ventilar la falta de competencia jurisdiccional, es decir, que él alegó en audiencia preliminar que Amaya Coppens no debía ser juzgada en Managua, sino en Masaya donde se dieron los hechos. Además, alegar la detención ilegal de ella y sus compañeros en el caso conocido como Los Aguadores, pero fue suspendida y se desconocen los motivos.

«Nosotros nos estaremos presentando a cada cita, porque Amaya no ha cometido ningún delito», dijo Curtis.

Asedio y amenaza

La estudiante de medicina, Amaya Coppens, refirió que el asedio policial se mantiene en su casa, donde motorizados siempre pasan vigilando. También expresó que el hecho de que los jueces y magistrados no se pronuncian de una vez sobre su situación legal, es una forma de amenaza.

«Hay mucha reprogramación de audiencia y eso es una forma de mantenerte amenazada», sostuvo Amaya la mañana de este lunes en las afueras de los juzgados de Managua.

Legalmente según explicó su abogado, Amaya Coppens, no tiene medidas cautelares impuestas porque fue la Dirección de Auxilio Judicial la que la excarceló y ellos no tienen facultad para imponer medidas cautelares, solo el juez que lleva la causa y este no se ha pronunciado. Incluso en las cédulas judiciales, los magistrados mandan oficio al Sistema Penitenciario de mujeres para que trasladen a Coppens como si aún estuviera presa.