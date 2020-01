Luis Fernando Copete tiene nuevo equipo en el extranjero, tras rescindir con Always Ready de la Primera División de Bolivia. Se trata de 11 Deportivo FC de la Primera División de El Salvador donde regresar a jugar, tras su exitoso paso por el Sonsonate en 2018.

#11DeportivoOficial

Damos la bienvenida a nuestro ultimo refuerzo para este Clausura.

Nacionalidad: colombiano-nicaragüense

Posición: Defensa

Procede del equipo Always Ready de la primera división de Bolivia.

BIENVENIDO COPETE AL TANQUE FRONTERIZO. 💛🖤 pic.twitter.com/7dMuDdpA5F — 11deportivofc (@11deportivofc) January 27, 2020



El club cuscatleco anunció el arribo de Copete este lunes por la tarde para reforzar la defensa. 11 Deportivo se encuentra en la tercera posición con seis puntos después de tres jornadas y la afición tiene la ilusión que la llegada del seleccionado nacional les permita competir en las primeras posiciones contra Alianza y FAS.

Bonilla inactivo y Jasson activo

Byron Bonilla está pasando complicaciones en el Saprissa. El granadino no ha si convocado en ninguna de las cinco jornadas del futbol tico. Su situación parece al límite, pero podría cambiar a partir de este miércoles que reciban al Santos del otro nica, Jasson Ingram.

El Saprissa perdió tres jugadores por el amistoso de la Selección ante Estados Unidos y eso abre una oportunidad que deberá aprovechar el seleccionado nacional para recuperar la confianza del entrenador Walter Centeno, quien de momento lo está descartando.

Ingram está en una situación más favorable porque ha disputado de titular dos de los cuatros desafíos realizados por el Santos. El otro legionario, Francisco Flores, no ha podido debutar con Jicaral por una lesión.

Siempre marca

El delantero Raúl Leguías sigue dando de qué hablar en el Ascenso de Costa Rica. El diriambino marcó su primer tanto de la temporada este domingo en la derrota 3-2 ante AD Carmelita. La diana de Leguías se originó en un tiro libre cobrado por el centro de la defensa y el atacante robó las espaldas a los centrales para marcar de cabeza.

Bryan Rodríguez, portero de la Selección de Futbol, no jugó por lesión en Carmelita y el duelo de nicas no se dio, caso contrario en el desafío entre San Ramón del central Juan Luis Pérez y Liberia del lateral Brayan Mendoza. Ambos jugaron de titulares y partido completo que finalizó 1-1.

El lateral Pablo Rodríguez estuvo todo el desafío que Cofutpa perdió 3-1 ante AD Guanacasteca donde milita el delantero de origen nica Bryan Marín, quien no fue convocado. Keveen Torres no tuvo acción en la victoria de Sporting San José, actual campeón, contra CS Uruguay. De igual forma, Yordi Urbina no estuvo convocado en el triunfo 3-2 de Consultants sobre Santa Ana del lateral Tomás Balladares, quien no se ha estrado porque le falta el permiso de trabajo.