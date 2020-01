Desde pequeño Byron Antonio Baquedano Urbina mostró interés en los deportes, sobre todo en el futbol, el beisbol y el boxeo. Un día, Baquedano pasó por el gimnasio de boxeo ubicado en el mercado Iván Montenegro y su curiosidad lo llevó a entrar a la instalación deportiva en donde desde hace tres años forja sus sueños de campeón.

Byron tiene 11 años y como todo niño divide su tiempo entre sus estudios y el boxeo. Al inicio el niño recuerda que se sofocaba cuando boxeaba, de ahí su apodo de combate: «Explosivo».

«Desde los cinco años me gustaba el boxeo pero fue a los nueve años que comencé a practicarlo. El boxeo siempre lo vi bonito y me ha ido gustando poco a poco. Mi sueño es ser campeón olímpico y ser algo más si se puede», confesó Baquedano.

El niño registra seis peleas aficionadas, de las cuales una ha perdido por la vía del nocaut. De las seis ocaciones, cuatro veces ha peleado en Managua. Su categoría es 80 libras, pero inició en las 60 libras.

«Soy un boxeador de muchas combinaciones, soy inteligente, táctico, paso golpes, me muevo en el ring. He ido mejorando pues al inicio me sofocaba por todo por eso me dice explosivo. Ahora analizo más las peleas, soy más disciplinado, he mejorado mi carácter también. Antes me costaba caminar en el ring y no pasaba golpes», agregó el niño, quien este año iniciará sus estudios de secundaria.

Baquedano confiesa que el gimnasio es su segunda casa. Cuando está en el ring inicia con nervios pero conforme va avanzando la pelea se tranquiliza hasta dominar los nervios.

«Como todo boxeadar cuando subre al ring al inicio se siente nervios, pero conforme van pasando los rounds se va quitando, hay que pelear y darlo todo», confesó el niño.

Marlon Amador es el entrenador de Byron desde hace seis meses y lo cataloga como un boxeador prospecto.

«Al igual que otros niños que entrenan aquí en el gimnasio del Iván Montenegro, Baquedano es un prospecto. Es un niño disciplinado y muy inteligente. Es muy entusiasta, humilde y educado. Lo estoy perfeccionando, pues él tuvo otros entrenadores. Cuando lo conocí vi que era un niño fogoso y rudo, entrenaba mucho, era tanto su encanto por el boxeo que tiraba y tiraba pero no sabía que quería hacer, ahora se le he enseñado técnica y ha mejorado su carácter, boxea mejor, su pegada también ha mejorado», contó Amador.

Orgulloso

Cuando Edgard Baquedano ve a su hijo entrenar y pelear el corazón pareciera se le saldrá del pecho debido a tanta emoción y orgullo.

«Me llena de orgullo que mi hijo haya nacido con el deseo de sobresalir. Mi mayor sueño es que mi hijo represente a Nicaragua dignamente como un campeón del mundo», explicó Edgard.

Baquedano recordó que antes que Amador entrenara a su hijo, Luis León y Carlos Gazo le enseñaron los primeros pasos del box.

«Antes de subir al ring le aconsejo no se sofoque, sea paciente. Mi hijo solo una vez ha perdido, ese día no llevaba las condiciones. Mi esposa y madre de mi hijo es Martha Urbina y como toda mamá siente miedo por los golpes pero a la vez se siente orgullosa», agregó Edgard, quien es comerciante y desea que su hijo también llegue largo académicamente.

Edgard, nacido en San Juan de Limay, Estelí, pero criado en Managua, afirmó que «mi hijo es mi mejor amigo, es mi todo. Siempre le aconsejo que no me de motivos para regañarlo, sino para sentirme orgulloso, siempre estaré a su lado».

Además de anhelar tocar la cima del boxeo mundial, Byron desea también graduarse en el futuro.