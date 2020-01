Kesly Pérez se aburrió del boxeo, se enamoró del futbol y ahora jugará con el Saprissa

Hace unos años, a la nicaragüense Kesly Jaritza Pérez González se le miraba batallar en el cuadrilátero, sin embargo, se enamoró del futbol y ahora se alista para debutar con el monstruo morado: el Deportivo Saprissa, de Costa Rica en las próximas semanas.

Kesly, quien nació el 9 de mayo del 2000, habita en el barrio capitalino La Fuente y asegura que su pasión por el futbol empezó en el 2009.

Pero Kesly, quien militó con la UNAN-Managua en Primera División, confesó que entre los 9 y 14 años de edad practicó boxeo.

En esa época, Julio Laguna la entrenó en el Reparto Schick, tiempo durante el cual acumuló nueve victorias, dos empates y una derrota.

“Ya no quise seguir en el boxeo porque sentí que me aburrió. Fue un cambio drástico. Me gusta la experiencia que se vive en el futbol y como boxeadora fui muy brava, nunca me lesioné y noqueé tres veces”, relató Kesly.

Además de integrar la UNAN-Managua y Kolocho, fue parte del equipo Leyendas.

Su historial futbolístico

El historial futbolístico de Pérez se encuentran las Eliminatorias con la selección Sub 17 en Guatemala (2015), Eliminatorias con la Selección Sub-20 en Panamá (2016), Juegos centroamericanos con la Selección Mayor (2017),.

En el 2018, Kesly siguió con el Premundial con la selección Sub-20 en Trinidad y Tobago, el Pre-olímpico en Estados Unidos con Selección Mayor y en el 2019 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y Torneo FIFA Forward con la Selección Sub-20 en Managua a finales del 2019.

“Terminar mi carrera de Administración Turística y Hotelera» es otro de los sueños de Kesly, de posición defensa y cuyos padres son Cristian y Noel, a quienes agradece su apoyo incondicional al igual que a sus hermanos Kateryn y Kendall.