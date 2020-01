Cindy Bustamante: «Un hombre quiso matarme con un cuchillo en la universidad»

Cindy Bustamante, Miss Teen Nicaragua 2014, tenía 17 años cuando fue acosada e intimidada por un hombre de 25 años que quiso matarla con un cuchillo dentro de la Universidad Thomas Moore, donde estudió Mercadeo y Publicidad. Así lo contó la joven, ahora de 23 años, en una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram con el objetivo de que las mujeres que están pasando por una situación similar no se queden calladas.

“Cuando tenía 17 años y estaba participando en el concurso que ustedes ya saben, había un hombre de unos 25 años que estudiaba en mi universidad y también era chinandegano. Él me escribía por mensaje de Facebook. Lo conocía desde el colegio y además que todos en Chinandega nos conocemos”, contó Cindy. Agregó que este hombre le decía que cuando ella fuera famosa compartiera las canciones que él escribía para ser conocido. Era tanta la insistencia que le dijo que no podía compartir sus canciones pues su letra era muy vulgar. Ahí comenzaron las amenazas.

“Te doy hasta las 10 de la noche para que lo hagas sino te vas a arrepentir”, «te faltan dos horas para cumplir el plazo», le decía el hombre. Tuvo miedo, confiesa. Mientras caminaba en los pasillos de la universidad él se le vino encima y fue gracias a una amiga que logró escapar, ahí decidió contarle todo a sus padres. Hablaron con la familia del hombre y no hicieron nada, consideraron que el tema no era relevante, que era cosa de chavalos. Entonces sus papás hablaron con las autoridades de la universidad, quienes lo expulsaron temporalmente, relata.

Un día, que no asistió a clases porque tenía que ir a un curso de modelaje en el hotel Holiday Inn, su celular se llenó de mensajes y llamadas que no podía contestar porque estaba en clases. Decidió contestar una llamada. Una amiga le preguntó dónde estaba, ella le dijo que en el hotel. Su amiga le contó que este hombre andaba como loco con un cuchillo en mano gritando su nombre en los pasillos de la universidad para matarla, ya que por culpa de ella lo habían sacado de la universidad. Se quedó inmóvil al escuchar eso.



Desde ese momento sus padres le pusieron guardaespaldas. Tenían miedo de que le hicieran algo. Después de unas semanas el hombre volvió a entrar a la universidad como loco, andaba drogado. Lo encerraron en la biblioteca. Llegaron los padres de Cindy al lugar. Llegó la policía. “Mi papá quería matarlo”, dijo con lágrimas en los ojos.

Lo anterior pasó en 2014, tuvieron que pasar seis años para que Bustamante tuviera el valor de hablar de todo lo que había pasado. Casi nadie sabía sobre esto, dijo, pero decidió compartirlo debido a todo lo que está pasando con las mujeres hoy en día.

Al hombre la Policía le dio orden de alejamiento y sus familiares lo sacaron del país.

«Sé que esto puede ser de ayuda para alguien que esté pasando por algo similar, no es con el objetivo de llamar la atención, es para ayudar, ya que los femicidios están a la orden del día. Este mensaje es para vos si estás pasando por algo difícil, por amenazas podés compartirlo con tus padres, no te quedes callada, no te lo guardes por miedo, no estás sola», expresó. Dice que las mujeres deben apoyar a las otras mujeres, pues cuando ella paso lo anterior muchas «amigas» se burlaban con «ahí viene el fulano a matarte». «Tenemos que ser mejores seres humanos», finalizó.