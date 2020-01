Fiscalía responsabiliza a niña de dos años que murió atropellada de su propia muerte

“Yo quiero justicia para mi hija, su muerte no puede quedar impune, ese hombre no mató a un animalito”, dijo entre lágrimas Meyling Elieth Reyes Hernández, madre de la niña Keysi Laguna Reyes, de dos años, quien murió atropellada el pasado 8 de enero por Juan de Dios Udiel Larios, de 62 años.

Según la resolución emitida por el Ministerio Público a la familia de la menor, Udiel Larios no fue el responsable del accidente de tránsito. La única responsable, asegura la Fiscalía, fue la niña de dos años por infringir la Ley 431, Ley de Tránsito vigente en su artículo 115, que textualmente dice: “Las aceras, andenes y pasos peatonales son para el uso exclusivo de sus peatones, quienes están obligados, a circular y cruzar en las intersecciones de forma precavida”.

Según la resolución del Ministerio Público, la niña cruzó el andén del barrio 8 de Marzo de manera imprudente. Esto fue lo que deslindó de responsabilidad al conductor del jeep. “¿Cómo van a decir las autoridades que mi niña fue la culpable? Este andén tiene calles en mal estado, era ese hombre el que venía distraído con el celular, hay personas que lo vieron, mi hija estaba jugando junto a otros niños, él fue el imprudente”, afirmó indignada Reyes.

El 8 de enero, la niña estaba jugando con otros niños afuera de su casa, cuando pasó el jeep que era conducido por el pastor Udiel Larios. Cuando fue atropellada, la niña se encontraba al centro de una calle de tierra. Según testigos, Udiel dijo que no vio a la menor, quien fue trasladada en un carro particular a un hospital, donde llegó sin vida.

Reyes Hernández dijo no estar de acuerdo con la decisión de las autoridades de haber puesto en libertad al hombre cinco días después del accidente.

La madre aseguró que no tiene paz, sabiendo que el hombre anda en libertad, mientras ellos lloran todos los días la muerte de su pequeña. “No ha sido capaz de dar la cara, tampoco su familia, ni siquiera sabemos dónde viven, queremos que se investigue bien, el caso no puede darse por cerrado, no puede estar él tranquilo en su casa y uno sufriendo”, dijo.