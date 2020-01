Aída Merlano: capturan en Venezuela a la excongresista condenada por corrupción que protagonizó una insólita fuga mientras estaba en el dentista

View this post on Instagram

HOY 👉 Tras arduas investigaciones realizadas por nuestros funcionarios las Faes, fue detenida la ex senadora Aida Merlano en el sector El Milagro de la ciudad de Maracaibo, estado #Zulia; quien ingresó al territorio venezolano de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado. Ambos fueron trasladados y puestos a la orden del Ministerio Público. ¡Seguiremos trabajando para garantizar la seguridad, la #paz y la Soberanía de nuestro pueblo! . . . . #27Ene #FaesGarantíaDePaz #SomosFaes #FaesEsPaz #FaesPorLaSeguridad #CuadrantesDePaz