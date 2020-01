Crece alarma mundial por imparable virus de neumonía

El balance de la epidemia de neumonía viral en China registraba este martes (28.01.2020) un total de 106 muertos y más de 4,500 infectados en el país asiático, mientras se confirmó el primer caso de contagio en Alemania y la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de «moderado» a «alto» el nivel de amenaza del letal coronavirus.

El gobierno chino reportó la noche del lunes casi 1,300 nuevos contagios. En la provincia de Hubei (centro), donde comenzó la epidemia, las autoridades sanitarias afirmaron que el virus había causado 25 muertos más e infectado a otras 1,771 personas, lo que eleva el número de pacientes afectados a más de 4,000 en toda China.

Oficialmente se reportaron 24 muertes en la provincia de Hubei, donde el virus fue detectado por primera vez en diciembre, y un fallecimiento en Pekín, la capital. Las autoridades anunciaron además el envío de unos 6,000 médicos al epicentro del brote para intentar contenerlo.

El gobierno de China anunció la suspensión de clases en todos los colegios y universidades del país. También se han cerrado ciudades enteras en Hubei, aislando a unos 50 millones de personas en un esfuerzo para frenar la propagación del virus.

Mientras tanto, los gobiernos de Estados Unidos, Japón, Mongolia, Francia anunciaron que preparan la evacuación de sus ciudadanos de Wuhan, la ciudad más afectada por el brote, y su traslado fuera de China.

También las autoridades chinas recomendaron el martes a sus ciudadanos posponer sus planes de viaje al extranjero, como parte de la batalla para frenar la epidemia. «Reducir los desplazamientos transfronterizos contribuye a controlar la epidemia», señaló un comunicado de la Administración Nacional de Inmigración.

Asimismo, en una poco habitual entrevista televisada anoche por la cadena pública CCTV, Zhou Xianwang, el alcalde de Wuhan ofreció dimitir por su decisión de cerrar la ciudad para contener la enfermedad.

Zhou reconoció que el Gobierno local tardó demasiado en revelar la información disponible sobre el brote, respondiendo así a las críticas surgidas en redes sociales sobre la actuación de las autoridades de Wuhan.

Por su parte, las autoridades de Alemania confirmaron el lunes el primer caso del coronavirus en el país. Un hombre del distrito de Starnberg, en Baviera, «ha sido puesto bajo vigilancia médica y en régimen de aislamiento», anunció un vocero del Ministerio de Salud en un comunicado.

El paciente está «en buenas condiciones», precisó el portavoz y agregó que su familia fue informada sobre los síntomas que pueden aparecer en caso de enfermedad y sobre las precauciones de higiene que deben tomar.

Alemania se convierte así en el segundo país europeo en verse afectado por el coronavirus después de los tres casos confirmados en Francia el 24 de enero. Los tres pacientes, uno en Burdeos (suroeste) y dos en París, habían viajado recientemente a China.

El gobierno alemán instó este mismo lunes a sus ciudadanos a evitar los viajes a China que «no son indispensables» debido a la extensión de la epidemia del nuevo coronavirus, mientras el temor al contagio entre los alemanes ha provocado un aumento de la demanda de mascarillas en las farmacias del país.

También las autoridades de salud de Canadá notificaron el lunes el primer caso de coronavirus y dijeron que la esposa del paciente también había dado positivo, aunque todavía no se ha confirmado a cabalidad.

El paciente confirmado, un hombre de unos 50 años que llegó a Toronto el 22 de enero desde la ciudad china de Wuhan -el epicentro de la epidemia-, está siendo tratado en aislamiento en un hospital. Cerca de 20 personas están siendo monitoreadas.

El lunes por la noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá emitió una advertencia para «evitar todos los viajes» a la provincia china de Hubei, que incluye a Wuhan.

