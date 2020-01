Sismo de 7.7 grados sacude a Jamaica y Cuba

Un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter se registró la tarde de este martes entre Cuba y Jamaica el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas y daños en las infraestructuras.

La cadena agrega que el movimiento telúrico se registró a 125 kilómetros al noroeste de Lucea, en Jamaica, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Usuarios de Twitter reportaron que el sismo fue percibido en Quintana Roo, en México, y en Miami.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia de tsunami, ya que se registra una amenaza de olas que alcanzan 0.3 a 1 metro sobre el nivel de la marea para las costas de Jamaica, Belice, Cuba, Honduras, México y las Islas Cayan.

«Hay una señal en el medidor en las Islas Caimán, pero es pequeño y posiblemente es un tsunami, pero solo ruido de fondo. Continuaremos monitoreando», se lee en el reporte.

Raymond Gayle, un usuario de Twitter, compartió un video sobre las afectaciones del sismo en un parqueo de un hospital en Gran Caimán. Gayle además compartió imágenes de algunas calles afectadas en la zona.

7.7 magnitude earthquake 80 miles ESE of Cayman Brac & Little Cayman#earthquake video is damage from Grand Cayman in the George Town Hospital staff parking lot @lookner pic.twitter.com/AWe3MtFUUB

— Raymond Gayle (@Kentsville) January 28, 2020