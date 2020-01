Policía busca al hombre que se llevó a adolescente de Ocotal para procesarlo por estupro

La Policía busca el paradero de Franklin Jonathan Barahona Sánchez, el hombre señalado de haberse llevado a la adolescente Tania Nayeli Sánchez, quien fue reportada como desaparecida y hallada el medio día de este lunes en una zona fronteriza con Honduras.

De acuerdo a la Policía, Sánchez de 15 años, salió de su casa el domingo 19 de enero ubicada en Ocotal, Nueva Segovia, hacia una finca de la comunidad Suyapal, en Macuelizo, en compañía de Franklin Barahona.

A través de una nota de prensa, la institución informó que la menor fue entregada a su mamá Reyna Idalia Sánchez Andrade, quien había denunciado la desaparición de su hija. Agrega que busca el paradero del hombre, para ponerlo ante las autoridades competente por el delito de estupro en perjuicio de la joven.

Sánchez dijo al diario LA PRENSA que su hija salió de su casa, supuestamente, a visitar a un amiga, cayó la tarde y ella no regresó. «Me dijo que le iba a enseñar unos zapatos a su amiga para que el papá le comprará unos iguales, pero cuando eran las tres de la tarde me empecé a preocupar, llame (a la amiga) y me dijo que no sabía nada, a las once de la noche ( del 19 de enero) me fui a poner la denuncia a la Policía», refiere.

Ante la desesperación, la mujer dijo que entró al perfil de Facebook de su hija y encontró mensajes de un hombre llamado Franklin Sánchez Barahona, quien la amenazaba para que se fuera con él. «Tengo evidencias que mi hija no se fue por su voluntad. Yo no conozco a ese hombre, solo sé que que vive en el municipio Santa María, tengo mucho miedo por la vida de mi hija», dice la señora.

