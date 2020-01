“Estoy preso en el Chipote”. El mensaje que envió a una colega el exfiscal Engel Geovanni Valle

«Estoy preso en el Chipote», fue el mensaje que el exfiscal Engel Geovanni Valle Salgado logró enviar a su colega la exfiscal Eyra Jirón, este lunes 27 de enero, entre las 5:30 y 6:00 de la noche, vía celular. Desde esa comunicación, no sabe más información sobre la situación del abogado.

En ese momento, Jirón manifiesta que se quedó congelada, pero reaccionó y le hizo tres llamadas al celular, pero nadie contestó. Luego, recibió otro mensaje de una amiga de Valle que le confirmó que Valle Salgado estaba preso e incluso publicó una foto donde escribió»vivo se lo llevaron, vivo lo quiero».

La zozobra se apoderó más de Jirón cuando a eso de las 9:45 de la noche le entró otro mensaje del celular de su amigo, pero esta vez, era una amenaza.

La amenazan por ayudar a su colega

«Sos amiga del golpista, él está preso por financiamiento de armas, ya sé que fuiste fiscal, no te metas o caerás presa si venís al Chipote», citaba la amenaza, relató la exfiscal Eyra Jirón.

Según sus colegas, Engel Valle Salgado ingresó al Ministerio Público en el 2004, donde ejerció en Río San Juan, Puerto Cabeza y Managua, estuvo ubicado en distritos policiales y en el Complejo Judicial de Managua. Renunció en el 2016 y en el 2018 se unió a las protestas sociales, participaba en marchas y se declaró azul y blanco.

LA PRENSA ha buscado a sus familiares, pero estos aún no responden. Valle estaba litigando de forma independiente, después de renunciar a la Fiscalía.

«Con esa amenaza me quieren amedrentar, para no defender a Engel, pero no les tengo miedo, si tengo que ir al Chipote y a los juzgados por él, iré», dijo Jirón.