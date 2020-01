Un hombre deja 49 días en angustia a su familia tras irse a cortar café a Jinotega sin avisar

Cuarenta y nueve días de zozobra vivieron los familiares de Deyvin Francisco Paz Arroliga, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 4 de diciembre cuando salió a vender rosquillas a Chinandega y no regresó más a su vivienda. Paz Arroliga, quien habita en la comarca La Esperanza del municipio de Palacagüina, zona del departamento de Madriz, apareció el pasado lunes y según dijo, se fue a cortar café al departamento de Jinotega sin avisar.

Según su prima Ana Casco, como de costumbre salió ese día a vender rosquillas. “A veces nos daban buenas noticias de que había sido visto en algún lugar y otras veces se nos decía que el chavalo había muerto; y por eso hasta lo fui a buscar a la morgue del hospital de Chinandega, pero era mentira. Eso mantuvo en zozobra y angustia a su madre María Elena, pero gracias a Dios que mi primo apareció”, señaló Casco.

Paz Arroliga, de 23 años, dijo que tomó la decisión de irse a cortar café a una finca de la zona de Yalí, municipio del departamento de Jinotega, para ganar más dinero, ya que la venta de rosquillas no le generaba muchos ingresos para resolver sus necesidades personales. Asegura que se arrepiente de no haber consultado ni avisado a sus familiares y prometió no cometer ese error para no enfermar a su madre, que se puso muy angustiada al no saber de su paradero.