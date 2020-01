Pondler, Britton y Glasgon en busca de terminar sequía de Costa Caribe

En el 2013, fue la última vez que el conjunto Costa Caribe se coronó en el Campeonato Nacional de Beisbol Superior, por lo que este año volverá a intentar ponerle la cereza que le ha hecho falta al pastel, sobre todo con la suma de sangre joven combinada con la experiencia. El campeonato inicia este viernes 31 de enero en todo el país.

“El juego es cosa de proceso, en principio tenemos que buscar la clasificación y luego ir de etapa en etapa. Sabemos que tenemos un buen equipo y hacer el trabajo como tenemos que hacerlo para poder pelear el campeonato”, explicó Asiel Morales, coach de primera base y preparador físico del equipo caribeño en su quinta temporada.

Costa Caribe será dirigida por David Hodgson y está integrada por los lanzadores Ernesto Glasgon, Bismarck Salazar, Horace Rigby, Norman Sinclair, Randy Pondler, Richard Burton, Taylon Martínez, Goffrey Bennett, Keylon Downs y Teddy Velásquez.

En la receptoría estarán Jarly Blackause y Danly Pinock, mientras en el cuadro los caracterizados Mark Joseph, Dwight Britton, Rommel Mendoza, Dwain Fox, Debrie Bennett, Darol Alban, Gean Rigby, José Flores, Howard Maxam, Eddy Meléndez, Brandon Fermín, Erly Thompson y Jorsel Simon.

“Tenemos jugadores nuevos con mucho potencial y están muy animados. Contamos con cinco bateadores nuevos, dos de los cuales están en la reserva, y tres lanzadores que debutarán esta temporada”, agregó Asiel.

Los abridores

Glasgow y Pondler, quien estuvo firmado por la Organización Azulejos de Toronto, serán el primero y segundo abridor, respectivamente.

«Cuando se habla de chavalos es un proceso, no podemos pedirles resultados de la noche a la mañana, adquirir experiencia es un proceso también. La última vez que Costa Caribe se coronó fue en el 2013, la meta primero es clasificar porque si no lo hacemos no podríamos pelear un campeonato, asi que todo es paso a paso», contó Morales, quien ha dejado huella como mánager de selecciones menores tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto a Pondler, Morales comentó que «Será la primera vez que Pondler juegue con Costa Caribe. Antes jugó con el Bóer en la liga de beisbol profesional. Pondler tiene tremendo potencial y es un chavalo que tiene las ganas de hacer bien las cosas y de salir adelante», finalizó Morales.

El primer rival que enfrentará Costa Caribe será Boaco desde este viernes en el Estadio Glorias Costeñas.

Además de Morales, Hodgson contará con la ayuda técnica de José Crawford, Jerry Levy, Odlen Quinn y Rudolph Taylor.