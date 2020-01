Valeria Sánchez anuncia que está embarazada nuevamente

La expresentadora de televisión y locutora radial, Valeria Sánchez Hurtado, anunció a través de sus redes sociales que está esperando su segundo hijo, junto a su esposo José María Tercero, conocido como Chema, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2015.

Los mensajes de felicitaciones en sus redes no se han hecho esperar. La pareja dice estar feliz por esta nueva bendición que llega a sus vidas a un año del nacimiento de su primera hija, Valería Lucía Tercero Sánchez, quien nació el 30 de diciembre de 2018, a las 2.00 a.m. Aún no saben si será un niño o nuevamente una niña.

«Fue un embarazo planeado, no fue golazo», dice Valeria entre risas. Estamos contentos y pues dijimos que ya estábamos en el caos con una hija pequeña, que era el momento de buscar el otro hijo. Tengo siete semanas de embrazo y según la ginecóloga el bebé nacería el 17 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños, pero se puede adelantar», agregó.

Con este nuevo bebé, la pequeña «Valelu» como es conocida en redes sociales será la hermana mayor. “La Valeria Lucía es todo lo que necesitaba sin saber que lo necesitaba. ¡La amo! Es lo mejor que nos ha pasado a Chema y a mí», expresó Valeria en una entrevista para La Prensa.

La manera en que Valeria da a conocer a sus seguidores en redes sociales sobre su embarazo es mediante un cartel estilo el anuncio de una película, así lo hizo cuando confirmó que esperaba a la «Valelu» y así lo hace ahora.

Es este video se puede ver como fue el nacimiento de la Valeria Lucía.