Taxista admite que asesinó a adolescente de Chichigalpa para robarle un celular

El sujeto José Martín Ocampo Aburto, de 36 años, admitió el mediodía de este martes de haber robado y asesinado a la adolescente Josseling Catalina Pineda Romero, de 17 años, la mañana del pasado sábado en Chichigalpa.

Ocampo fue llevado a audiencia preliminar a los juzgados de Chinandega, y en la misma audiencia el sujeto decidió admitir los hechos por los que lo acusaba la Fiscalía.

El Ministerio Público lo acusa de los delitos de robo agravado y asesinato agravado. Ocampo, quien conducía el taxi placas CH 1184, quedó en prisión. La sentencia se leerá el próximo 3 de febrero.

Pidió perdón

El taxista pidió perdón por lo que hizo «a Dios y a los familiares» de la menor asesinada. «Yo hice lo que se me está acusando», dijo Ocampo, y esto quedó registrado en el acta de admisión de hechos.

Ocampo también dijo estar «arrepentido» y que nunca había tenido problemas con la ley, aunque el sujeto tiene antecedentes delictivos por tráfico de drogas e incumplimiento de pago de pensión alimenticia. La Policía aseguró que el sujeto tenía antecedentes por violación, pero Ocampo no tiene ningún registro judicial por este delito.

En la audiencia estuvo presente un hermano de la adolescente, Luis Enrique Pineda, quien dijo al juez: «Para serle corto de palabra, lo único que pido es que este hombre nunca más pise la calle, no hay palabra, no hay por qué estar hablando mucho. Tengo entendido que sus familiares lo han sacado por casos similares y mi familia y yo no lo queremos ver afuera nunca más».

Defensa pidió pena mínima

El abogado defensor de Ocampo solicitó la pena mínima para el taxista, 5 años por el robo agravado y 25 años por el asesinato de Josseling Pineda Romero, y que ambas penas corran de manera simultánea. Agregó que el sujeto admitió los hechos voluntariamente como una atenuante a la hora de que le dicten sentencia.

Mientras que la fiscal del Ministerio Público solicitó las penas máximas, 7 años de cárcel por el robo y 3o años por el asesinato de la adolescente.

Haría examen de admisión en la UNAN-León

Según la acusación de la Fiscalía, Josseling Catalina Pineda Romero, se estaba preparando para hacer el examen de admisión de la UNAN-León (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) y por tal razón había salido a las 5:30 de la mañana del sábado 25 de enero de su casa en el reparto Marvin Salazar, de Chichigalpa para dirigirse a la terminal de buses de ese municipio y dirigirse a la escuela Filemón Rivera, donde recibía clases.

Josseling Romero abordó el taxi rojo marca Kia, que era conducido por José Martín Ocampo Aburto. Ella llevaba 150 córdobas en su bolso y un celular Samsung Galaxy J2 Prime.

«El acusado José Martín Ocampo Aburto aprovechándose de la falta de experiencia de la víctima, no la condujo a la terminal de buses, sino que la llevó al kilómetro 122 de la carretera Panamericana (…)», se lee en la acusación.

Menor trató de defenderse ante ataque

La adolescente, al sentirse en peligro, trató de salir del taxi y comenzó a forcejear con el taxista. «La víctima en su defensa le dio golpes con sus manos y le rasguñó el cuello, manos y antebrazos del acusado», añade el documento.

Según las autoridades, Ocampo le dio golpes con el codo y puño derecho a la víctima en el rostro para neutralizarla. Cuando llegó a un camino desolado y montoso de la comunidad El Pellizco, Ocampo parqueó el taxi, bajó a la adolescente y la arrastró seis metros, regresó al taxi y fue por la gata del vehículo y le dio varios golpes en la cara y cabeza a la menor.

«Al ver que la víctima aún se encontraba con vida, para asegurar su objetivo de privarla de la vida, agarró del suelo una piedra lisa de tamaño grande, y se la dejó caer en la cabeza a la víctima Josseling Catalina Pineda Romero», detalla la Fiscalía.

Luego, el sujeto se apoderó del bolso en el que la menor llevaba su celular, un cuaderno a rayas, un folder con la guía de preparación para el examen de la UNAN-León, una pintura de labios y dos rímel de pestañas.