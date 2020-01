Niegan matrícula escolar a niño con autismo en un colegio de Managua 

Una madre denuncia que a su hijo de 9 años le negaron la matrícula en el Colegio Cristiano El Jordán en Sabana Grande, Managua, porque es autista. «No trabajamos con niños así», le dijeron en el colegio asegura Jeaneth González, madre del menor.

“El niño solo iba de oyente, él es inteligente y entiende, solo que no habla”, dijo Joseling Chamorro, tía del niño, quien acudió al Ministerio de Educación (Mined) para poner la denuncia este lunes, misma que le fue rechazada después de llenar el formulario. La institución alegó que el colegio es privado.

“Nosotros no podemos hacer nada porque es una institución privada y tampoco podemos exigirles a ellos que agarren al niño”, fue la respuesta que según Chamorro recibió del Mined. Sin embargo, Chamorro acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que el caso de su sobrino “quede como un precedente que no puede estar pasando esto con los niños”.

El niño solía acudir a un colegio privado donde recibía atención especializada en trastornos del espectro autista (TEA), que lo pagaba un padrino suyo. Sin embargo, este año la familia no tiene esa ayuda y no tiene capacidad para pagar ese colegio.

LA PRENSA habló con Javier Ortega, director y dueño del Colegio Cristiano El Jordán, quien dijo que el centro educativo apenas tiene dos años de operar con unos 60 niños y que “no queremos que los niños vengan a pasear y que no aprendan. No tenemos capacidad, hemos consultado a personas que atienden a niños especiales y cobran demasiado caro. Nosotros no tenemos para pagarlo”.

Afirmó que hasta que puedan pagar a maestros capacitados en la atención de niños con autismo, estos serán atendidos. Además recomendó a los familiares que buscaran un colegio público o especializado en la atención de niños con autismo.

«Sentimos indignación, impotencia al no poder concientizar a las personas que deberían de verlos como cualquier niño», dijo la tía del niño. Esta no es la primera vez que la familia del menor siente discriminación de parte del sistema educativo.

Desconocimiento del tema, asegura especialista

Tania Estrada, especialista en Trastornos del Espectro Autista (TEA) asegura que en Nicaragua existe un desconocimiento de este tema y el sistema educativo no está preparado para atender a estos niños. «Un colegio no debe rechazar a un paciente con autismo, al contrario la intervención educativa es fundamental para todos los niños, incluyendo a los niños autistas», afirmó.

Según Estrada, en Nicaragua los docentes no tienen un conocimiento abstracto sobre las orientaciones pedagógicas para estos niños. «Las escuelas deben tener conocimiento de estos niños, y considerar si realmente los docentes están capacitados o tienen la información adecuada y la exclusión no debe darse», aseguró Estrada.

«Cada niño tiene su propio tema, no es que le van a dar matemática, español. Cada niño adquiere los conocimientos de manera distinta y se desarrollan a un ritmo distinto en cada área, hay quienes les gustan las computadoras, las matemáticas, aún así no significa que los niños deben estar en colegios especiales, solamente que la condición del paciente y su nivel, sí deben estar en un colegio especial», aseguró la especialista.

Se estima que uno de cada 160 niños en todo el mundo tiene un Trastorno del Espectro Autista, según datos de la Organización Mundial de la Salud.