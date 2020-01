Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (29 de enero)

Los nicaragüenses mantienen 645 días de protestas por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Estos machos son protegidos por el Estado». Impunidad en los femicidios en Nicaragua; PLC se reúne con representantes de la Alianza Cívica y UNAB; Enacal seguirá resolviendo escasez de agua con camiones cisternas. Estas son las noticias más relevantes que debe conocer para este día.

«Estos machos son protegidos por el Estado». Impunidad en los femicidios en Nicaragua

En la última década, en Nicaragua se han registrado 647 femicidios, o lo que se traduce a muertes violentas de mujeres, de los cuales no hay un registro de la situación jurídica de los responsables de estos delitos, lo que impide a organismos de mujeres y derechos humanos hablar sobre la existencia de una justicia y equidad de género en el país. Más detalles aquí.

¿Qué pasa con Alba Generación? Desde enero ya no aporta a la red el 25% de la demanda de electricidad en Nicaragua

Desde enero los motores de Alba Generación están casi inmovilizados. Las sanciones de Estados Unidos parecen estar sacando del negocio al brazo eléctrico de Albanisa, que durante años abasteció con el 25 por ciento de la demanda de electricidad en Nicaragua, pero que en lo que va del año, según registros del Centro Nacional de Despacho de Carga, la participación de esta generadora ha caído en más del 70 por ciento.

PLC se reúne con representantes de la Alianza Cívica y UNAB en busca de formar una «coalición»

El Partido Liberal Constitucionalista se reunió este martes 28 de enero con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Azul y Blanco (UNAB), para conversar sobre la posibilidad de formar una «Gran Coalición Opositora» que le haga frente a Daniel Ortega en unos eventuales comicios. Puede leer más detalles.

Enacal seguirá resolviendo la escasez de agua con camiones cisternas

La posibilidad que durante la estación seca las familias asentadas en el Corredor Seco y otras zonas del país padezcan sed es enorme. A finales de diciembre de 2019, había un déficit de al menos 100 milímetros de agua en las principales cuencas y zonas de recarga hídrica de todo el territorio nacional, según proyecciones del Centro Humboldt, explicó Jurguen Guevara, oficial de industrias extractivas.

Presidente del PLI apoya a la dictadura en excluir a sectores opositores en reformas electorales

Mario Asensio Flórez, presidente y uno de los dos diputados del Partido Liberal Independiente (PLI), apoyó la posición del régimen del Frente Sandinista de Liberación (FSLN) de excluir de la negociación de las reformas electorales a los sectores opositores que han liderado la resistencia desde abril del 2018, plegándose complementamente al discurso de la dictadura de que solo los partidos políticos con personería jurídica deben acordar cambios al sistema.

Fiscalía responsabiliza a niña de dos años que murió atropellada de su propia muerte

“Yo quiero justicia para mi hija, su muerte no puede quedar impune, ese hombre no mató a un animalito”, dijo entre lágrimas Meyling Elieth Reyes Hernández, madre de la niña Keysi Laguna Reyes, de dos años, quien murió atropellada el pasado 8 de enero por Juan de Dios Udiel Larios, de 62 años. Según la resolución emitida por el Ministerio Público a la familia de la menor, Udiel Larios no fue el responsable del accidente de tránsito. Estas son las razones según la Fiscalía.

“Estoy preso en el Chipote”. El mensaje que envió a una colega el exfiscal Geovanni Salgado

«Estoy preso en el Chipote», fue el mensaje que el exfiscal Geovanni Salgado logró enviar a su colega la exfiscal Carmen Aguilera, este lunes 27 de enero, entre las 5:30 y 6:00 de la noche, vía celular. Esta tarde del 28 de enero fue liberado, aunque no se conocen detalles. En ese momento, Aguilera manifiesta que se quedó congelada, pero reaccionó y le hizo tres llamadas al celular, pero nadie contestó. Luego, recibió otro mensaje de una amiga de Salgado que le confirmó que Salgado estaba preso e incluso publicó una foto donde escribió»vivo se lo llevaron, vivo lo quiero».