Kobe Bryant dejó en borrador libro de literatura infantil que escribiría junto a Paulo Coelho

El famoso escritor brasileño Paulo Coelho tenía en proyecto escribir junto a la estrella del deporte Kobe Bryant un libro de literatura infantil juntos, pero tras la inesperada muerte de Bryant en un accidente aéreo recién pasado, Coelho decidió eliminar el borrador.

Coelho autor de celebrados libros como El alquimista o el Diario de un mago, Aleph , Hippie entre otros, es uno de los lectores más leídos en los actuales tiempos. Sus libros se han vendido en más de 150 países y traducidos a mas de 80 idiomas.

Éste recién reveló en su Twitter que eliminó el borrador del libro que escribirían juntos ya que tras su muerte no tiene sentido. “Era más que un gran jugador, querido Kobe Bryant. Aprendí mucho al interactuar contigo. Eliminaré el borrador ahora mismo, este libro ha perdido su razón”

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw

Según dieron a conocer diversos medios, el jugador había expresado que tenía una idea de lo que iba a escribir y hacia donde se orientaban el papel de sus personajes. Asimismo tenía interés que el libro el contenido del libro fuese positivo para la lectura de los niños de orígenes humildes.

La muerte de Bryant ha impactado no solo a sus seguidores, sino también al mundo de la literatura. Kobe Bryant ganó un Oscar por su cortometraje «Dear Basketball», una historia de amor por el baloncesto.

Al respecto el jugador dijo entonces, que “dudaban que él podía hacer películas», no obstante en 2018 ganó un Oscar por su cortometraje animado Dear Basketball (Querido Básquetbol).

Dear Basketball, es un cortometraje animado, escrito, protagonizado y narrado por Bryant, ilustrado y dirigido por Glen Keane, y en la banda sonora John Williams. Su historia parte de una carta que escribió meses antes que se retirara de la NBA.

Como todos los grandes artistas, Kobe Bryant demostró que los escépticos estaban equivocados”, escribió en su twitter La Academia.

They doubted a kid could make it in the NBA and he proved them wrong.

They doubted he could win a championship and he proved them wrong.

They doubted he could make movies and he won an Oscar.

Like all great artists, Kobe Bryant proved the doubters wrong.

Rest in peace. pic.twitter.com/1fYnKHbnt7

— The Academy (@TheAcademy) January 26, 2020