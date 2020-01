Fidencio Flores: “Ya gané liderato en efectividad y ponches. Ahora me gustaría ganar 20 juegos”

En el Sauce, León, el paso del tiempo es en cámara lenta comparado a la capital. Fidencio Flores se sentó en la sala de su casa, miraba las películas que siempre quiso ver, disfrutó tiempo con su familia y se olvidó de lanzar una sola pelota. La idea era descansar el brazo lo máximo posible. Se cansó de esperar una mejora salarial del Bóer en la Liga Profesional, algo que nunca llegó, y se dedicó a fortalecer su medio de trabajo: su brazo derecho. “Tenía cinco años sin descansar así. No cabe duda que tomé la mejor decisión”, cuenta Flores a sus 28 años.

Fidencio se colocó el martes y miércoles a las órdenes del mánager de la Selección Nacional Marvin Benard. Se le veía demasiado relajado, hablando poco pero consistente y confiado en lo que decía. Naturalmente ha llegado a la madurez de su aventura en el beisbol. Su rostro es la de un veterano metódico en dar el siguiente paso, y es que juega beisbol desde que tiene uso de razón. Su evolución ha sido evidente: tres años con los Cardenales de San Luis en Ligas Menores y ocho en Nicaragua hasta colocarse como el mejor pitcher del momento junto a Jorge Bucardo a nivel local.

“Para mí fue un descanso y es bonito el regresar. En mi casa pasé descansando, prácticamente de vacaciones y cuando faltaba un mes comencé a correr para tomar un poco forma. Pienso que me sentía agotado, son casi cinco años y no me había tomado un descanso así. Creo que fue lo mejor que hice para mi carrera. Mentalmente eso de que iba o no iba a jugar y las discusiones sobre mi salario no me afectó. Al final decidí no jugar, preferí descansar”, relata Flores, mientras se prepara para la sesión de bullpen.

Sobre el reto de ser uno de los lanzadores más importantes del país en quien se colocan muchas esperanzas para las eliminatorias al Clásico Mundial de Beisbol agrega: “Estoy preparado para ese reto. Pienso que esta vez sí tenemos chance porque nos colocaron en un grupo accesible. Entrar sería algo grande para Nicaragua. Ahora tengo más experiencia que hace cuatro años y el grupo está al alcance. Antes estaba México, no era imposible pero era mejor contaba con gente en Grandes Ligas. Hasta Adrián González estaba. No siento carga. Eso sí, debemos clasificar”.

Y con el inicio del Campeonato de Primera División en las narices, Fidencio Flores tiene muy claro su objetivo para este año: “Quiero defender ese título del año pasado. Y en el plano personal ya gané liderato de efectividad y ponches, me gustaría ganar 20 juegos esta temporada”, así de relajado y sin presión menciona un hito para nuestra pelota alcanzado por última vez en 1995 por Daniel Miranda.