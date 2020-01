El Barcelona espanta los fantasma… ¡De momento!

No hay mucho que analizar. A veces la sencillez es el mejor análisis. Aquí hubo un equipo jugando con sus once de gala para evitar sorpresas y otro con suplentes. El de suplentes no fue el Barcelona, sino el Leganés, quienes se juegan la continuidad en cada partido de Liga, por ende, el Javier Aguirre, decidió sacrificar el duelo. Setién, por el contrario, estaba contra la pared. Irresoluto su equipo contra uno de tercera división como fue el caso del Ibiza, superado por completo en Mestalla en Liga, quería espantar fantasmas y para ello utilizó a Messi y compañía. ¿Cuánto le puede costar no haberle dado descanso a sus habituales en el futuro? solo el tiempo lo dirá. No obstante, el Barsa fue un huracán en casa, goleando 5-0 al débil conjunto pepinero.

Uno que otro susto de inicio de Braithwaite saludando el poste de Ter Stegen (sí también fue titular) para luego empezar a ser embestidos. Primero fue Griezmann recibiendo un pase de Semedo. En tan solo cuatro minutos ya el camino era de flores para los catalanes. Al 27′ Lenglet aprovechó el centro de Messi en córner para ampliar de cabeza la ventaja. En la segunda parte, 59′ Messi disparó en el área pequeña sin mucha protección y Tarín desvió la ruta del esférico. 3-0 el encuentro y Setién no hacía cambios. Melo continuó la fiesta 79′ tras una pelota con fortuna después de ver como Ansu Fati y Messi lo intentaban pero unos guerreros con armaduras metálicas deteniendo las flechas del enemigo Cuéllar salvó, pero la tercera fue la vencida. Y Messi en el epílogo del juego cerró la máquina registradora después de haberse acompañado con Alba.

El Barcelona juega el domingo su siguiente encuentro de Liga a las 2 de la tarde hora de Nicaragua ante el Levante. Luego Betis, Getafe, Éibar y Nápoles en Champions.