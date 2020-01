Así se prepara Jennifer López y Shakira para su presentación en el Super Bowl

Todo está listo para la final, este domingo 2 de febrero, de uno de los eventos deportivos más importantes cada año, el Super Bowl. Este 2020 el duelo será entre 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City, desde el Hard Rock Stadium, en Miami, a partir de las 5:30 p.m. hora de Nicaragua.

Pero para los que no son tan fanáticos a este deporte, pero si lo son del show de medio tiempo, le contamos que Jennifer López y Shakira están calentando motores para poner a bailar y cantar a todos.

Esta es la primera vez que estas artistas compartirán el escenario, lo que generado mucha expectativa.

.@JLo and @Shakira are ready for the #SuperBowl halftime show! They’ve clearly been practicing their moves 🏈 pic.twitter.com/S7IlNLU6Jb

— InStyle (@InStyle) January 30, 2020