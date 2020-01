Han pasado nueve días de aquel trágico martes, pero a Katherine del Carmen González le parece que fue ayer que le arrebataron a su pequeña Nazaret Sinaí, de tan solo tres años. El dolor y las lágrimas son difícil de contener. La herida está abierta y los recuerdos intactos. Fue la última vez que Katherine amamantó a su niña.

En medio del duelo, con la rótula derecha fracturada y su corazón hecho “pedazos” por la pérdida de su única hija, esta madre pide a las autoridades justicia para su hija. El pasado 21 de enero en la parada El Guanacate, en Managua, un hombre le desgració la vida de su familia.

Ese día, aproximadamente a las 5:25 p.m., Katherine junto a su hermana Grace González, recogieron a la pequeña en el kínder donde llevaba una semana estudiando y se dirigirían a donde una tía cerca de la zona, cuando Miguel Ángel Medina González, quien manejaba en estado de ebriedad, según reportes de la Policía Orteguista, tras realizar un giro indebido se pasó llevando a las dos mujeres y a la niña.

Grace resultó con golpes en todo su cuerpo, con la nariz fracturada, por lo que se le practicará una cirugía en los próximos días; además perdió una pieza dental y en medio del dolor, hoy trata de sobrellevar el duelo por la partida inesperada de su sobrina.

“En mi desesperación y así toda ensangrentada, me levanté a ver a donde estaba la niña, fue una cosa de un abrir y cerrar de ojos, cuando la veo que se está poniendo toda moradita, corro a buscar a mi tía que vive cerquita, en el barrio XXV Aniversario y le digo Tatiana la niña, la niña… el hombre solo quedaba viendo a la niña y a mi hermana con la mirada perturbada, parecía que andaba drogado…”, manifiesta su tía.

Reportes de la Dirección de Tránsito Nacional indican que las principales causas en accidentes de tránsito, son por estado de ebriedad, invasión de carril, exceso de velocidad e imprudencia peatonal.

Para Alba Mara Baldovinos, fiscal de la junta directiva de la Asociación de Personas Unidas por el Dolor y la Esperanza (PUDE), la principal causa en accidentes de tránsito es la falta de conciencia en la conducta de las personas. “Porque si vos estás consciente que no debés hacer eso, vos te cuidas y cuidas a los amigos, la familia, pero si no tenés conciencia nunca vas a cambiar, te pueden dar miles de talleres, charlas, capacitaciones, pero si tu conducta no cambia, no vamos a hacer nada”, dijo en una reciente entrevista.

“La gente tiene una conducta de que no le importa, no hay una cultura, saben que no deben hacer eso y lo hacen, no guardan respeto hacia las señales de tránsito”, añadió.

Madre de niña atropellada se trasladó de casa

Temporalmente Katherine, de 20 años y su pareja Jarold Romero, de 21 años, quienes habitan en Reparto España se trasladaron a vivir donde una tía materna de ella, en Ticomo, pues asegura que le resulta muy doloroso estar en el cuarto donde compartieron con su pequeña Nazaret Sinaí, de la que hoy solo quedan recuerdos.

“Como es lógico al llegar a la casa y no verla a ella, ver sus juguetes, su ropa, eso me pone peor, no he podido dormir bien, todavía recuerdo sus últimas palabras, ese día después que la recogimos en el CDI, pedía ir a la casita, me decía ¡vamos, vamos casita!, porque vivimos en un cuartito… eso es lo que se me quedó grabado en mi mente”, relata entre sollozos la adolorida madre, desde el área de consulta externa de un hospital capitalino, donde espera ser valorada por los médicos.

Mientras las lágrimas caen en las mejillas de Katherine, relata que su pequeña, era muy querida por sus familiares y amigos. “Por eso es que en su entierro hubo bastante gente, era muy cariñosa, sonreía mucho, me le decían la “chela”, porque era la más bonita de mi casa, aunque tenía su carácter enojado, cuando estaba molesta me decía no me hable, ya no sos mi mejor amiga…”

Cuenta que todavía amamantaba a la niña. «Ese día yo le di chichita, porque cada vez que se quería dormir me pedía la chicha, ese día quería que nos fuéramos a la casa porque andaba sueño, pero nunca me imaginé que se iba a ir así de repente”, dice con la voz entrecortada. A Nazaret Sinaí le encantaba jugar con tierra como todo niño, asegura su madre y dormir con un perrito peluche que Katherine le trajo de Guatemala. Su muñeca Mini era otro de sus juguetes preferidos.

Katherine, así fracturada y en silla de ruedas le dio el último adiós a su pequeña en el Cementerio Periférico. Manifiesta que no quiere ver las cositas de su niña y todavía se hace la idea que la niña está donde los abuelos, que todavía no se ha ido… La joven no ha recibido asistencia psicológica, pero asegura que tiene el apoyo incondicional de su pareja y familia, quienes prefieren no hablar de ella, para que no les afecte más.

Jarold Romero, padre de la menor, y quien labora como procesador de datos de tránsito vehicular en una empresa capitalina, asegura que esta situación le ha golpeado mucho, pero trata de ser fuerte para apoyar a su pareja. “Estamos algo tranquilos, porque sabemos que ella ya está gozando del señor, si aquí era un ángel, allá es más que un ángel, tratamos de apoyar a Katherine, yo tengo que ser un poco más fuerte que ella, darle fuerza, porque si yo me derrumbo, ella también…”, dice el joven, quien se encargó de vestir a la pequeña Nazaret Sinaí antes de meterla al ataúd.

“Mi mamá le puso su pañal y yo la vestí, la puse en su cajita; la velamos en donde viviamos en Reparto España y al día siguiente la trasladamos a donde sus abuelos en Batahola Norte, porque sus abuelos maternos la querían tener…”.

Pide justicia

“A mí lo que no me interesa es el dinero que él pueda ofrecer en arreglo, yo no quiero ningún arreglo, solo quiero que pague y haga conciencia de lo que hizo, de haberme quitado a mi niña, solo tenía 3 años, era mi única hija, prefiero que él se pudra ahí (cárcel) para que no le vuelva a hacer daño a ninguna familia, en arrebatarle un ser amado, mi hija no se merecía eso, ni tampoco yo estar en una silla de ruedas, solo por no tener conciencia en manejar tomado”, refiere la madre de la menor fallecida.

Así mismo hace un llamado a todos los conductores a ser más responsables a la hora de subirse a un vehículo. “Si andan tomados por favor busquen un taxi, pero no hagan sufrir más a las familias, que ya no sigan pasando estas desgracias”.

De acuerdo a datos de Tránsito Nacional del 30 de diciembre al 26 de enero, ocurrieron 2,792 accidentes, falleciendo un total de 56 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Así mismo resultaron 160 personas lesionadas.

Otra pérdida

En el barrio 8 de Marzo, en Managua, otra familia también sufre una pérdida, la de la pequeña Keysi Laguna Reyes, de apenas dos añitos de edad, quien falleció el pasado 8 de enero bajo las llantas del jeep, placa M024549, que conducía el pastor evangélico Juan de Dios Udiel Larios, de 62 años.

El dolor embarga aún más a esta familia, luego de enterarse que el hombre que truncó los sueños de la menor quedó en libertad. El Ministerio Público no lo acusó, mientras tanto la Policía de Tránsito determinó en la reconstrucción del accidente que la niña cruzó el andén de manera imprudente y deslindó de responsabilidad al conductor.

Peritos del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses y los resultados también confirmaron que hubo imprudencia peatonal, resolución que no es aceptada por los familiares de la menor.

A 22 días de la ausencia de Keysi, su familia sigue clamando justicia. “La niña siempre venía de donde mi mamá para acá o de aquí para allá, que la distancia es dos casas, pero siempre con la mirada de un adulto”, explica Meyling Elieth Reyes Hernández, quien desde entonces llora a diario a su pequeña hija, quien cumpliría tres años el 21 de marzo y desde ya estaban organizando los preparativos.

La madre de la menor, quien ese día estaba en la casa de su mamá cocinando un arroz aguado contó que el día de la tragedia su hija estaba jugando dentro de la casa de su abuela paterna con otras niñas. “Ahí en la casa estaba una hermana de mi marido, que salió a hacer un mandado, cuando ella dijo ya vengo, la niña la siguió y cuando miró ya el carro lo tenía encima la niña”.

“Keysi, era una niña tan inteligente, alegre, todo el mundo me la apreciaba, me la quería…solo me quedan sus lindos recuerdos, les pido que me ayuden para que se haga justicia y no se quede así, es algo que no voy a poder superar, pero primeramente Dios él me está dando la fuerza para salir adelante y luchar por mi otra hija que tengo, esto es un dolor inmenso, solo las personas que han pasado por esto me entienden”, clama la madre.

“Mi hija de 7 años y sus primas miraron todo, su cerebrito ahí, porque ese hombre le pasó la llanta encima”, dice, mientras llora.

Y como nadie está preparado con los gastos para sus honras fúnebres a Meyling y su familia les tocó prestar dinero y organizarse con lo poco que tenían, así mismo tuvieron el apoyo de los amigos y vecinos.

La madre les hace un llamado a la prudencia a todos los conductores. “Ese señor era de edad, venía con los vidrios polarizados y todavía hablando por teléfono, les pido que tomen precaución para que esto no siga pasando”.

Élida Hernández, abuela materna de la niña pide justicia. “La verdad de las cosas a mí me ha tocado duro esto, yo no lo puedo soportar, mi bebé todas las noches llegaba a donde mí, ¡Mamita te amo! Y cuando la vine a levantar a donde la encontré volada, que horrible me sentí, me le desbarató su cabecita, todavía a estos días me siento que mi corazón no soporta, siento un vacío, cuando yo doy vuelta en la casa, no hallo donde agarrar, me siento desconsolada, veo sus pachas, sus leches…”.

“Teníamos pensado celebrar los dos cumpleaños juntos porque en febrero cumple la mayorcita y la niña en marzo, estaban alegres porque ella iba a invitar a sus amiguitos…”.

María Victoria Laguna, abuela paterna, no soporta saber que el hombre que mató a su nieta esté durmiendo y comiendo rico. “Nosotros somos pobres económicamente, pero ricos en Cristo Jesús, yo sé que el Señor nos va a ayudar, porque es un dolor muy grande, una niña tan linda, venía de mañana me daba buenos días, me abrazaba y si estaba cocinando me pedía comida… y saber que el hombre está suelto, esto no es justo lo que están haciendo, Dios primero que el Señor va hacer justicia”.

Otros casos de niños atropellados

En lo que va de año otros dos niños han muerto atropellados.