OMS llama al mundo entero a actuar ante el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) urgió este miércoles (29.01.2020) a gobiernos en el mundo entero, incluso a los que no han registrado casos del nuevo coronavirus, a «estar alerta» y a «actuar» para prevenir el contagio.

«El mundo entero tiene que actuar», indicó Michael Ryan, jefe del Programa de Emergencias de la OMS, a reporteros en Ginebra. «He decidido reunir de nuevo mañana el comité de urgencia del reglamento sanitario internacional sobre el nuevo coronavirus para que me aconsejen sobre la cuestión de si la epidemia actual constituye una urgencia de salud pública de alcance internacional», explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en un tuit.

«La mayoría de los más de 6,000 casos del nuevo coronavirus se encuentran en China -solamente el 1 por ciento, es decir 68 casos, fueron registrados al día de hoy en otros 15 países «, dijo. Sin embargo, el «riesgo de propagación global es la razón por la que convoqué al CE (Comité de Emergencia)».

Esta es la segunda vez que el director de la OMS convoca al comité de urgencia para tratar sobre este nuevo coronavirus que apareció a fines de diciembre en China.

The potential for further global spread of #2019nCoV is why @WHO director general @DrTedros has called an Emergency Committee meeting for tomorrow. @DrewQJoseph on today’s WHO briefing. https://t.co/22C9ChaxTK

— Helen Branswell (@HelenBranswell) January 29, 2020