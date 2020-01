Román González piensa después de Yafai: «Me gustaría unificar contra el Gallo porque tendría una buena bolsa»

Los resultados en el deporte muchas veces se mueven al ritmo de una tómbola. Y Román «Chocolatito» González lo sabe mejor que nadie. Cayó noqueado ante Rungvisai cuando el mundo del boxeo apostaba hasta el alma por él. Hasta hace meses el futuro del tetracampeón era un signo de interrogación. Ahora con un combate importante el 29 de febrero en Frisco, Texas, ante Khalid Yafai por el título mundial de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), parece haber despertado no tanto como para comerse el mundo de un bocado, pero sí para pensar más allá de Yafai: «Me gustaría unificar contra el Gallo porque tendría una buena bolsa», relató desde su campamento en Coachella, California al canal de boxeo en YouTube TV Boxeo.

Te puede interesar: Fidencio Flores: “Ya gané liderato en efectividad y ponches. Ahora me gustaría ganar 20 juegos”

Sobre el Juan Francisco «el Gallo» Estrada: «Todo es posible. En el mundo del boxeo los planes cambian. Todo dependerá de la pelea del 29 de febrero. Confío en Dios y en las condiciones físicas. Si hay una unificación con el Gallo sería una gran pelea. Me gustaría y nos gustaría a ambos porque tendríamos una buena bolsa».

En relación a Yafai: « Yafai no es un rival fácil, sino difícil, pero le agradezco a Dios que me tiene aquí dándome fortaleza. Me siento emocionado porque el campeón no soy yo, pero tenemos las cualidades para ganarle. Esa pelea era de «el Gallo» Estrada, pero no se dio. Ahora debo aprovechar esa oportunidad».

¿El peleador de la década?: «Le agradezco a mi familia y mi equipo y también todo es gracias al esfuerzo. Llegar alto porque son cuatro campeonatos y han sido muy difíciles y agradezco a Dios por darme la fortaleza y muchos periodistas me ubican como el mejor de los pesos pequeños. Sobre los candidatos yo elegiría a todos, se merecen su respeto. En el boxeo es difícil y la verdad es que todos nos merecemos cosas buenas de la gente».

Carlos Cuadras y la revancha: «Aún somos amigos. Respeto mucho el boxeo y a nadie le he faltado el respeto. Si él quiere la revancha le digo que todo tiene su tiempo y el que manda es el señor Honda y si él quiere todo dependerá de la gente que me maneja».