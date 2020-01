Lakers preparan emotivo homenaje a Kobe Bryant en el Staples Center

El viernes por la noche será muy emotivo en Los Ángeles. El Staples Center rendirá un merecido homenaje al mejor jugador, o uno de los mejores, que ha pisado la duela: Kobe Bryant, quien el pasado domingo falleció en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna y siete personas más.

Fans at tonight’s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p

