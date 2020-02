El nica Kevin Gadea firma con los Yanquis de Nueva York

El lanzador nicaragüense Kevin Gadea, quien en 2017 estuvo en el roster de las Grandes Ligas de los Rays de Tampa Bay, pero no jugó en el Big Show por una lesión en su brazo que lo ha tenido fuera de acción desde entones, tiene una nueva oportunidad en su carrera, al firmar un contrato de Ligas Menores con los Yanquis de Nueva York.

“Es la oportunidad que estaba buscando. Me he recuperado bien, me siento sano de mi brazo y gracias a Dios tengo esta nueva oportunidad”, fueron las primeras palabras de Gadea, quien a sus 25 años de edad todavía tiene un gran porvenir.

Lea además: Kevin Gadea: «No he perdido las esperanzas de lanzar en las Grandes Ligas»

“Me ha costado mucho recuperarme. Llevo tres años en eso, pero ahora estoy saludable y no tengo nada que perder. Voy a luchar por jugar en las Grandes Ligas”, agregó Gadea, quien iniciará la temporada en alguna sucursal de los Yanquis en las Ligas Menores.

La firma podría dejar fuera a Gadea de los planes de la Selección Nacional, porque ahora los Yanquis tienen el poder decisión sobre sus siguientes pasos como pelotero.

Gadea es un tirador de 6’5 de estatura que ha puesto números llamativos en cada categoría que ha jugado. Fue firmado originalmente por los Marineros de Seattle en 2012 y el 6 de diciembre de 2016, justo el día de su cumpleaños 22, fue tomado por los Rays de Tampa Bay en el draft de la Regla 5, tras una gran temporada en Clase A, además de lucirse después de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Gadea llegó al spring training de los Rays en 2017 con la misión de ganarse un puesto en el equipo grande, pero una lesión cortó su impulso y hasta lo mando al quirófano. Como era tomado del draft de la Regla 5, los Rays tuvieron la obligación de darle condiciones de bigleaguer, aunque pasó todo el año en la lista de lesionados. Técnicamente fue un jugador de grandes ligas, aunque él mismo dice que no se sentirá como tal hasta que lo haga en un partido.

Este espigado tirador derecho tiene registro de 17-6 y efectividad de 2.64 en su carrera en Ligas Menores, con 228 ponches en 225.1 innings.

Desde que se lesionó en el spring training de 2017 con los Rays, no ha tirador de nuevo en un juego oficial, pero llegó a momento de recuperar su salud y los Yanquis no dejaron ir la oportunidad de probar lo que tiene.

Tomando en cuenta la ética de trabajo y el empeño que siempre ha mostrado Gadea, es una buena apuesta para pensar en grande con él.