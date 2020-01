Suben a 213 las muertes en China por epidemia de coronavirus

El número de víctimas fatales por la epidemia de neumonía viral en China se elevó a 213 personas, con casi 10.000 casos confirmados, anunciaron este viernes (30.01.2020) autoridades locales.

De acuerdo con el último balance, en la jornada del jueves murieron 42 personas en la provincia de Hubei, en el centro del país, donde se registraron 1.200 nuevos casos en una jornada en que la OMS declaró una emergencia internacional por el nuevo coronavirus.

Este nuevo balance sugiere que el registro diario de decesos continúa creciendo de forma marcada, a pesar de las medidas de alcance sin precedentes que fueron adoptadas en toda la región de Hubei hace una semana.

El jueves, funcionarios habían reportado un total diario de 37 víctimas fatales en Hubei, y una persona muerta en otra región del país.

Emergencia internacional

La OMS decidió el jueves revisar una decisión previa de minimizar el impacto global de la epidemia, y en una nueva reunión declaró la emergencia internacional. «Todos debemos actuar juntos para limitar la propagación. Solo podremos contener esto actuando juntos», dijo el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

No obstante, el funcionario dejó claro que la entidad no aprueba la prohibición de viajes. «La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción» de viajes o comercio, añadió el jefe de la OMS. China ha tomado medidas extraordinarias para detener la propagación del virus, incluida la cuarentena efectiva de más de 50 millones de personas en Wuhan y la provincia circundante de Hubei.

Se cree que el patógeno surgió en un mercado que vendía animales salvajes y se propagó durante la temporada de vacaciones del Año Nuevo chino en la que cientos de millones de chinos viajan dentro del país o al extranjero. Al menos 15 países han reportado infecciones, incluido el primer caso en India.

Evacuados de Wuhan

Por otra parte, ciudadanos de varios países comenzaron este jueves a ser evacuados de la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus.

Un primer grupo de 367 llegó este viernes a Seúl entre estrictos controles sanitarios en un momento en que crece el nerviosismo ante la persistente propagación del patógeno por distintos países.

De igual forma, una veintena de españoles que permanecían atrapados en Wuhan, abandonaron hoy la ciudad china a bordo de un avión fletado por el Gobierno británico que voló directamente a Londres y posteriormente Madrid.

Ninguno de los españoles presentó fiebre o algún otro síntoma de estar infectado por el virus en los diferentes controles de temperatura realizados en el aeropuerto, por lo que todos pudieron embarcar en el avión, indicaron las mismas fuentes.

También unos 200 ciudadanos franceses abandonaron la ciudad china en un avión. El aparato militar enviado por Francia tiene previsto aterrizar en Istres (en el Sur del país, próximo de Marsella) luego de un vuelo de 12 horas.

A su llegada al territorio francés, los pasajeros permanecerán aislados durante 14 días en un centro de vacaciones, también próximo de Marsella, para la realización de exámenes médicos.

El Gobierno colombiano también anunció que evacuará en dos tandas a 14 de sus ciudadanos que manifestaron su deseo de salir de la ciudad china de Wuhan, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Prohibición de viajar a China

Por otro lado, los gobierno de EE. UU. alertó a sus ciudadanos que «no viajen» a China, elevando su alerta al nivel más alto debido a la epidemia del nuevo coronavirus.

El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de nivel cuatro, tras haber instado a los estadounidenses a «reconsiderar» los planes de viaje a China, después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la epidemia originada en la ciudad de Wuhan como una emergencia internacional.