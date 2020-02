Senado rechaza 51 por 49 votos moción para llamar a testigos en juicio político a Donald Trump

El Senado de Estados Unidos votó el viernes en contra de llamar a testigos y recopilar nuevas pruebas en el juicio de destitución del presidente Donald Trump, despejando el camino para la probable absolución de Trump en los próximos días.

Por una votación de 51-49, el Senado, controlado por los republicanos, detuvo el impulso de los demócratas para escuchar el testimonio de testigos como el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien se cree que tiene conocimiento de primera mano de los esfuerzos del presidente para presionar a Ucrania para que investigue al político rival, el exvicepresidente Joe Biden.

Los senadores republicanos Susan Collins, de Maine, y Mitt Romney, de Utah votaron junto con los demócratas por testigos, pero eso no fue suficiente.

El presidente Trump respondió en su cuenta de Twitter: «Demócratas = 17 testigos. Republicanos = 0 Testigos».

Eso significa que el resultado final para Trump sería una absolución «solo de nombre», dijo el representante Val Demings, demócrata por Florida, uno de los fiscales de la Cámara, durante el debate final.

Esas acciones llevaron a la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, a acusar en diciembre formalmente a Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

El candidato presidencial por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, respondió inmediatamente al conocerse los resultados.

«Por una votación de 51 a 49, el Senado se negó a citar testigos en este juicio político. Nunca he oído hablar de un juicio en el que no hay testigos. Este es un día triste en la historia de Estados Unidos», lamentó Sanders.

By a vote of 51 to 49, the Senate refused to subpoena witnesses in this impeachment trial.

I’ve never heard of a trial where you don’t have witnesses.

This is a sad day in American history.

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 31, 2020