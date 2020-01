Padres del periodista asesinado Ángel Gahona, retornan del exilio, pese a los riesgos que implica

Después de 18 meses en el exilio, los padres del periodista asesinado en el período de las protestas cívicas contra el régimen orteguista, Angel Gahona, retornaron al país, con el objetivo de continuar su ministerio pastoral en Bluefields y seguir demandando justicia por la muerte de su hijo.

Ángel Gahona y Amanda López son los padres del periodista, que aseguraron esta mañana en conferencia de prensa, que al retornar al país asumieron todos los riesgos que implica, ya que no hay condiciones de seguridad para el regreso.

Fue una decisión personal, expresó el reverendo Gahona. «Queremos justicia, no queremos venganza, pero que se nos haga justicia, que el nicaragüense sepa que la justicia está de su lado, que el nicaragüense sepa que puede moverse y vivir con dignidad, y vivir en paz», expresó.

Por su parte, doña Amanda, explicó que ellos salieron del país para pasar su duelo, su luto en paz, y han retornado para seguir haciendo su trabajo pastoral, y continuar a la par de las familias de víctimas, bajo la esperanza de tener justicia y paz en el país.

Gahona fue asesinado mientras cubría las protestas en Bluefields el 21 de abril de 2018. La justicia nicaragüense acusó y condenó a los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, quienes fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía creada por el mismo régimen orteguista. La familia del periodista siempre ha asegurado que los jóvenes son inocentes, y han mantenido elevada su demanda de justicia para Gahona.

Su padre explicó que no se ha hecho una investigación a fondo del caso, y mientras no se de, las «cosas quedan en el aire, en duda». Desde el primer día del asesinato de Gahona, su familia exigió conocer la verdad de lo que sucedió. «Que mis canas no lleguen al sepulcro sin saber la verdad», expresó el reverendo Gahona.

En septiembre de 2019 el Tribunal de Apelaciones de Managua cerró el caso del asesinato de Gahona, bajo la misma figura de la Ley de Amnistía. No obstante, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH) ha dado acompañamiento a los familiares en su búsqueda de justicia, y asegura que el caso se encuentra en estudio a través del mecanismo de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para la familia del periodista lo más fuerte, después de su muerte, ha sido la separación con los suyos. Antes, se sentaban 14 personas a la mesa, ahora, cenan solo sus padres y un nieto, explicó el reverendo, ya que todos están lejos. «No nos vamos a esconder, estamos dando la cara aquí, y vamos a estar en nuestra casa, en la Iglesia Nueva Jerusalen en Bluefields», expresó el reverendo.

Retorno, pero con seguridad

El reverendo también expresó que desde su posición pastoral quieren ayudar a que todos los exiliados regresen, pero con seguridad, ayudar a que los exiliados puedan insertarse en sus familias, ya que ningún nicaragüense debe estar afuera, nadie debe salir huyendo, expresó.