Dictadura continúa recetando «PLOMO» contra opositores de Masaya

Las paredes de las residencias de los opositores políticos Eliseo Núñez y de Chester Membreño, residentes de la ciudad de Masaya, amanecieron con mensajes que son propios de la dictadura orteguista, con las leyendas de PLOMO y le agregan el número 2, el número de casilla electoral que usa regularmente el Frente Sandinista en las boletas electorales.

«Esta amenaza es una nueva versión, ahora es PLOMO 2, que es la casilla de la dictadura. Ellos amenazan y nosotros seguimos pacífica y cívicamente luchando y no tenemos miedo aún con todas las amenazas y tipos de terror de esta dictadura decadente», respondió Núñez ante las amenazas de esta madrugada en paredes de su residencia.

El también analista político dejó claro que el régimen orteguista carece de civismo por lo que recurre a los métodos de violencia contra quienes consideran sus enemigos solamente porque comparten su manera violenta e inconstitucional de gobernar.

«Esta dictadura no tiene argumentos. Ellos no saben dialogar, no entienden de civismo. Entonces, su naturaleza es la represión y solamente te receten muerte, cárcel y exilio. Ellos no tienen argumentación política, perdieron la capacidad de discutir, solamente son una organización sostenida por los fusiles; simplemente, si la policía no existiera, Daniel Ortega no existiera en el poder. Sin embargo, esto no me callará», aseguró Núñez

Membreño acusa a fanáticos orteguistas

Por su parte, Chester Membreño, excarcelado político y miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), dijo a través de un comunicado oficial de su partido que también recibió amenazas con la leyenda PLOMO en su residencia y culpa a fanáticos de la dictadura de las amenazas.

«En este país no podemos realizar ninguna denuncia, porque no existe imparcialidad en las instituciones encargadas de administrar la justicia; por eso solamente nos queda denunciar ante los medios de comunicación y organismos de derechos humanos», denuncio Membreño, también abogado y analista político.

En el caso de Membreño, la dictadura demostró odio en su contra, dado que estando en la cárcel, acusado por supuestos hechos terroristas, no le permitieron participar en los funerales de su madre.

