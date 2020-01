«A Rosario Murillo la apoyo solo por disciplina». Dirigente sandinista reitera críticas y recibe amenazas de su propio partido

Marlon Enoc Sáenz Cruz, conocido en el orteguismo como «Chino Enoc», reiteró este jueves sus criticas en contra del Frente Sandinista y al mismo tiempo que denunció que sus mismos correligionarios orteguistas lo han amenazado de muerte después de haber criticado la falta de formación sandinista de los jóvenes militantes y el discurso vacío que repiten.

«Nos amenazan los cochones, estos que son peores que los puchos, solo porque son sapos, los secretarios políticos y argollas», dijo Sáenz en lo que denominó «el último video», después de criticar las estructuras del FSLN.

Los ataques de Sáenz en este nuevo video transcendieron hasta la misma vicepresidenta designada, Rosario Murillo, a quien asegura obedecer solo «por disciplina».

“Yo nunca he atacado al partido, he atacado personas, y ataqué, es cierto, cuando propusieron a la compañera Rosario de vicepresidente, no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo en que sea la vicepresidenta, cumplo y la apoyo por disciplina, pero tiene sus argollitas, y sus hijos», señaló el dirigente sandinista.

Puede interesarle: «¿Y después de Daniel, qué compañeros?»: el reclamo de un dirigente por la exclusión del sandinismo histórico

Además, el dirigente del FSLN también señaló que como consecuencia de las palabras que dijo en la asamblea sandinista realizada en Condega, Estelí, el pasado 25 de enero, ha tenido serios problemas familiares.



«Estamos bastante mal, pasando una crisis familiar (…) Se acabó mi matrimonio, lo más grande que yo he tenido, pero no fue mi culpa», señaló Sáenz.

Lea Además: Ética y Transparencia gestiona encuentro con el FSLN para que se le permita participar en negociación de reforma electoral

Esposa lo cuestiona

Mientras continuaba la transmisión, la esposa del dirigente sandinista le cuestionó la falta de apoyo del sandinismo histórico ante las amenazas que ha recibido.

«¿Te resuelve el video que estás haciendo, tus asuntos familiares?, ¿quién del sandinismo histórico está aquí para ayudarte?, ¿cuántas veces los sandinistas te han venido a ayudar a vos Sáenz? Hoy estás como borrego en las noticias nacionales e internacionales y aquí no está ningún compañero para vos. Has cambiado tu familia por el Frente Sandinista», cuestionó la esposa del dirigente sandinista.

Puede Interesarle: Secuestran y marcan con las siglas FSLN a una joven autoconvocada de Pantasma

Por su parte, Sáenz tildó de traidores a los correligionarios que lo han atacado, y aseguró que estos «me han dado la espalda».

«Se pusieron enojados y se aprovechó la derecha. Aquí nunca he salido como un contrario al Frente, he salido sí, señalando todo lo que le hace daño al Frente. Hay compañeros que estaban en una asamblea del sandinismo histórico, donde se expresó todo mundo, donde hubieron casi 30 intervenciones y de las 30 intervenciones que existieron todas fueron fuertes contra la dirigencia departamental y nacional por el maltrato, por el aislamiento que existe para el sandinismo histórico”, dijo Sáez.

Orteguismo le está recetando «muerte civil»

El dirigente del sandinismo en Estelí manifestó también que otros dirigentes de su mismo partido tratan de castigarlo dándole «muerte civil».

Lea Además: Parapolicías del «Frente Norte Carlos Fonseca Amador» amenazan a opositores con «aniquilarlos totalmente»

«Te tratan de hacer muerte civil. Viene los cabrones de esta zona, les llegan a decir a todos los policías que no te reciban, que no te hagan caso. Les mandan a decir a todos los jueces que no te reciban, que no ganés un caso, no te dan lugar a una objeción», dijo.

Por otra parte, Sáenz agregó que «el sandinismo histórico vamos a ir hasta home con el Frente, vamos a ir hasta home con Daniel, pero eso no quiere decir que nos van a callar la trompa”.