Todos los favoritos cumplen holgados, salvo el campeón León, en el inicio del Pomares

Bóer, Dantos y Costa Caribe cumplieron los guiones previstos. Los tres ganaron sus partidos inaugurales este viernes en el Campeonato Nacional de Primera División. Solo uno de los favoritos, el campeón defensor León. Los metropolitanos sucumbieron 5-4 en Chinandega.

El desafío de los felinos se decidió en muerte súbita en la décima entrada cuando faltando un out para extender el desafío los occidentales anotaron la carrera del triunfo a través de Gerardo Juárez, mientras Fidencio Flores se apuntó la derrota. Mesac Laguna bateó de 5-2 y decidió el juego. Luis Miranda de 4-3 y Jeyner Sánchez de 4-2 y un doble destacaron a la ofensiva.

Los Dantos cumplieron su papel doblegando 12-5 a Chontales con Gustavo Martínez en la colina durante seis entradas dominantes de seis imparables y cuatro ponches. Ronald Garth, quien bateó de 5-1, conectó el primer cuadrangular de los capitalinos ante Erasmo Reyes. También sobresalieron Leonardo Ortiz de 4-3, un triple, Benjamín Alegría de 5-2, con tres impulsadas y Mike Loáisiga de 5-2 y un doble.

Bóer feroz

El Bóer liquidó 17-3 a Matagalpa con nocaut en siete innings con Róger Marín en la colina. Bóer anotó cuatro carreras en la tercera entrada, seis en la quinta destacando un cuadrangular de Wuillians Vásquez ante Walter Reyes. Vásquez bateó 3-3 y cuatro anotadas, Wiston Dávila se fue 2-2, Isaac Benard de 5-3 y tres anotadas, Edgard Montiel 3-2 y un doble y Álvaro Rubí de 4-2 y dos impulsadas.

La Costa se impuso 5-4 a Boaco en muerte súbita en la décima entrada. Ernesto Glagon no pudo contener a la ofensiva los Productores y permitió un jonrón de Jonathan Loáisiga en el cuarto episodio. Norman St.Clair relevó con efectividad para llevarse el éxito con el aporte de Dwain Fox con dos impulsadas.

Río San Juan por fin gana

En otros resultados, Carazo venció 10-7 a Rivas con un cuadrangular con las bases llenas de Lenín Aguirre en la octava entrada donde los Cafetaleros produjeron nueve anotaciones. Félix Castillo y Luis Montealto midieron el estadio por los sureños. Masaya doblegó 6-5 a Masaya.

Por primera vez en diez temporadas, Río San Juan abrió con victoria 6-0 en el Pomares al dominar a Zelaya Central. Dos veces fue derrotado por Chontales, las otras por Masaya, Rivas, Granada, Jinotega, Estelí (KO 10-0 en 2017), Madriz (Súper KO 17-0 en 2019). Contra Zelaya Central perdió por blanqueada 9-0 en 2014, reportó el Martín Ruiz estadígrafo del Pomares.

Norgen Melgar destacó con un jonrón con uno en base en el éxito 10-2 de Estelí sobre Madriz. De igual forma Kenny Alegría midió el estadio de Jinotega en el triunfo 10-5 de los locales sobre Nueva Segovia.

Juegos de sábado

En Ocotal, 4:00 p.m., Nueva Segovia vs Jinotega

En Managua, 4:00 p.m., Bóer vs Matagalpa

En Totogalpa, 4:00 p.m., Madriz vs Estelí

En Juigalpa, 4:00 p.m., Chontales vs Dantos

En Nueva Guinea, 4:00 p.m., Zelaya Central vs Río San Juan

En Bluefields, 4:00 p.m., Costa Caribe vs Boaco

En León, 4:00 p.m., León vs Chinandega

En Masaya, 4:00 p.m., Masaya vs Granada

En Rivas, 4:00 p.m., Rivas vs Carazo