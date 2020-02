Espionaje telefónico y sanciones en el PLC por hablar mal de María Fernanda Flores de Alemán

Criticar a María Fernanda Flores de Alemán en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aunque sea en una conversación telefónica entre miembros de esa organización, es un pecado que se castiga con dureza. Así quedó demostrado con la suspensión por un año de Alejandro Hurtado del cargo de fiscal nacional por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quien adoptó la sanción en menos de una hora en un proceso que, para el afectado se trató de «un juicio sumario» por haber opinado mal sobre Flores de Alemán, quien es primera vicepresidenta nacional y esposa del presidente honorario del PLC, el caudillo Arnoldo Alemán Lacayo.

Este conflicto entre los directivos del PLC expuso una situación que para el sancionado Hurtado «es grave», porque demuestra la intolerancia a que se cuestione a la esposa del expresidente Alemán sobre su ambición de ser «la que mande» en el partido. Este caso también podría haber expuesto un espionaje a los grupos descontentos con los viejos cuadros, el actuar de María Fernanda Flores y por estar demandando una renovación de toda la cúpula en el PLC.



Y es que a Hurtado se le suspendió como fiscal nacional por un año luego que a Flores de Alemán le hicieran llegar tres grabaciones de las conversaciones telefónicas de Hurtado con otros dos miembros del partido, en las que se escucha al ahora sancionado expresar molestia porque la esposa del caudillo quiera «mostrar que por mis pistolas» es quien manda en el PLC, ya que pretendería imponer que se amplíen el período para hacer las campañas y la organización de las asambleas municipales, departamentales y nacionales para la seleccionar a las nuevas autoridades, debido a que la también diputada no consigue los votos necesarios para ser electa como presidenta del partido y hasta podría ser sacada de la directiva nacional.

«La forma en que me fue hecha la sanción no corresponde ni está apegada a los estatutos. El problema de fondo de todo esto no son los audios, es porque hay una corriente muy fuerte que desea dentro del partido cambios en las estructuras nacionales, y en esa corriente estoy yo, que consideramos que se necesitan cambios en la estructura de todo el Comité Ejecutivo», afirmó Hurtado.

Insistió el sancionado que la medida en su contra la promovieron Flores de Alemán con Jamileth Bonilla y Martha McCoy, otras directivas nacionales, «que son las que quieren mantenerse dentro de los puestos de liderazgos del partido» y actúan para «borrarnos a todos lo que no estemos de acuerdo» con ellos, dijo Hurtado.

Las grabaciones donde el fiscal nacional habla mal de Flores de Alemán se las hicieron llegar a la diputada el pasado miércoles 29 de enero quien, según fuentes liberales, de inmediato llamó a una reunión del CEN para quejarse de que fue irrespetada por un dirigente, logrando que le suspendieran por un año como fiscal nacional por violar los estatutos del PLC. Esa medida la propuso Bonilla, secretaria de relaciones internacionales y una de las eternas aliadas del expresidente Alemán.

Para Hurtado el que se los audios » de una conversación telefónica privada» no «es fundamento porque no estoy calumniando a nadie», pero por el contrario demostraría que hay un espionaje de la cúpula hacia los que desaprueban la actuación de María Fernanda Flores de Alemán y del resto de viejos cuadros que están desacreditados ante la ciudadanía.

«Lo que expresé no es meritorio a una sanción, ni siquiera a que fuese conocido en el Comité Ejecutivo porque lo que hacen es actuar en base a un cuecho. La sanción me la aplicaron en cinco minutos, sin derecho a la defensa. No se cumplió el procedimiento porque los estatutos dicen claramente que debe presentarse por escrito la queja del correligionario ante el Comité Ejecutivo Nacional y no hay nada de eso, me hicieron un juicio sumario porque quería sacarme rápido y romper la fortaleza del grupo que quiere una renovación en el partido», afirmó Hurtado.

Irrespeto al honor, dice McCoy

McCoy, secretaria de actas del CEN, dijo a LA PRENSA que las opiniones de Hurtado contra Flores de Alemán fueron consideradas por la directiva -donde todos son puestos por Alemán Lacayo- como «faltas graves», porque violentarían los estatus que las son «faltas de respeto, denigran el honor, la imagen, levanta injurias y atenta contra la integridad física y moral» de una correligionaria.

McCoy refirió que la rapidéz con que se decidió suspender al fiscal nacional por un año sin que hubiese una queja por escrito de quien se sintió afectada, fue porque las grabaciones son suficientes pruebas, e insistió en que en este caso hay expresiones degradantes hacia una mujer que no deben permitirse por lo que el CEN está «sentado un precedente».

«Como mujer estoy en completo desacuerdo en denigrar a las mujeres. (…), por lo menos a mí me parece una falta de respeto como se habla de la persona (Flores de Alemán), ya que está diciendo (Hurtado) que después de julio ella va a quedar fuera.(…), hace burlas sobre ella. Hay una serie de faltas de respeto a una dirigente nacional, a la primera vicepresidenta del partido y a una mujer, son faltas graves a los estatutos porque no respeta el honor, la imagen e institucionalidad de nuestro partido», dijo McCoy.

-¿No se puede opinar mal de los dirigentes ni siquiera en una llamada telefónica privada?-, consultó LA PRENSA. La respuesta de McCoy fue «realmente no, no es que no hagamos críticas dentro del partido, pero pero si me parece que no hay que faltarle el respeto a nadie, independiente que no sea monedita de oro esa personal. Hay que sentar precedentes, porque independientemente la autoridad de esa persona no puedo hacerle esa campaña sucia», afirmó.

La secretaria de actuaciones del PLC no pudo explicar quién le pasó los audios de la llamada de Hurtado a Flores de Alemán, aunque negó que se practique el espionaje contra los detractores de la diputada.

¿Qué se escucha en las tres grabaciones?

Los tres audios de la conversación telefónica fueron facilitados a LA PRENSA, donde se escucha a Hurtado expresarse en tono molesto por lo que considera es la forma irrespetuosa en que Flores trata al resto de miembros del partidos, y la señala de pretender heredar el liderazgo del PLC solo por ser la esposa del caudillo Arnoldo Alemán.

«Es algo que tenemos lidiar hermano. Desafortunadamente ella (Flores) se siente la dueña del partido porque es la esposa del doctor (Alemán). Aunque nosotros respetemos, querramos al doctor y reconozcamos su liderazgo y todo, pero ella cree que los liderazgos se endosan, se transfieren o se donan o se heredan. Los liderazgos se hacen. El asunto está (en) que es algo que debemos lidiar porque es una persona que tenerla quieta es bien difícil, ni el propio doctor logra hacerlo y lo vamos a lograr nosotros. Lo único que podemos hacer, para que deje de estar ya en esto y evitar que María Haydée (Osuna) entre en pleitos y conflictos por esa misma boca que no puede controlar, que en la primera reunión de la junta directiva solicitemos que nadie puede tocar el tema en los medios de comunicación de la unidad sino está autorizo por la presidenta del partido o que sea la presidenta del partido quien haga la entrevista o el llamado de unidad», le dice Hurtado a otro miembro del partido con quien conversaba telefónicamente.

En otro audio Hurtado dice que en la Convención Nacional del próximo 11 de julio las bases del PLC van a sacar a la diputada Flores de la directiva porque no cuenta con los votos para ser reelecta en un cargo nacional.

«Lo que está pasando es que esta tratando de demostrar a toda costa que tiene el liderazgo, que tiene masa encefálica para pensar y tratando de mostrar que por mis pistolas yo soy la que mando. Después del 11 de julio creo que va a hacer difícil para ella aceptar que lo único que le va a quedar va a ser en la bancada (de diputada), porque ahí no la podemos sacar a menos que ella quiera irse, porque va a quedar como (la diputada) doña Azucena Castillo, así ni más ni menos», dice Hurtado en esa segunda grabación.

En el tercer audio el sancionado fiscal nacional del PLC reclama que Flores pretenda que se modifique el período de la campaña y las asambleas para que pueda conseguir más votos. Es en este donde podría estar lo que para el CEN fue una burla hacia la diputada.

«Managua está prevista Roberto (no dice el apellido) para la última semana de abril y la primera semana de mayo. Ella (María Fernanda Flores) está pidiendo que le den todo mayo porque Managua es bien grande, yo no le veo la gran cosa. Yo iba a hablar con María Haydée (Osuna), pero ella tenía que atender a una gente de Managua que estaba llegando (a la sede del PLC). Yo estoy completamente de acuerdo con vos, las fechas están establecidas, las fechas están dadas. No veo para qué vas a adelantar nada, pienso que cada uno tenía su calendario, fechas para hacerlo. Si ella está pidiendo más tiempo significa que las cosas de ella no están bien. Hago la siguiente reflexión. ¿Qué tal si ella estuviera bien y nosotros estuviéramos pidiendo ese período? ¿Nos hubieran dicho que sí? Ya te imaginas la histeria con que hubiera comenzado y (con) su pequeña voz chillante «qué por qué lo quieren hacer así, nos tienen miedo, jajajaja. Yo estoy bien. No Coquito, la fecha es la fecha y ahí déjala». Imagínense ustedes majes a esa señora en media reunión. Ahh, ahora que es ella puede hacerlo. No, no, no, eso no es correcto. No vale la pena eso. Hay que hablar con la Coco que las fechas están definidas», se escucha decir a Hurtado.

A quien se refiere como «Coco» es Socorro Reyes, presidenta de la comisión electoral del PLC.